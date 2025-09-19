मणिपुर में असम राइफल्स के ट्रक पर घात लगाकर हमला, एक जवान शहीद
मणिपुर में असम राइफल्स के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया है, वहीं तीन अन्य के घायल होने की जानकारी सामने आई है।
मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हथियारबंद लोगों के एक समूह ने शुक्रवार शाम असम राइफल्स के वाहन पर हमला कर दिया। इस हमले में अर्धसैनिक बल के एक जवान की मौत हो गई। वहीं, कम से कम तीन अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना जिले के नांबोल सबल लेइकाई इलाके में शाम करीब छह बजे हुई।
एक अधिकारी ने बताया कि बंदूकधारियों के एक समूह ने उस वाहन पर घात लगाकर हमला किया, जिससे असम राइफल्स के जवान इंफाल से बिष्णुपुर जिले की ओर जा रहे थे। हमले में एक जवान की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि घायल जवानों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा हमला करने वालों की तलाश भी तेज कर दी गई है।
ऐसी आशंका है कि यह हमला किसी साजिश का हिस्सा है। इसके अलावा इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या असम राइफल्स के काफिले के रास्ते में सुरक्षा को लेकर किसी तरह की चूक हुई थी।