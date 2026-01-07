Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAmbernath Municipal Council the BJP has joined hands with the Congress
भाजपा और कांग्रेस ने किया गठबंधन, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साइड किया; यहां हुआ बड़ा गेम

भाजपा और कांग्रेस ने किया गठबंधन, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साइड किया; यहां हुआ बड़ा गेम

संक्षेप:

भाजपा नेता ने शिवसेना पर बीते 25 सालों से भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। पाटिल का दावा है कि भाजपा ने अमंबरनाथ में शिवसेना से गठबंधन के कई प्रयास किए, लेकिन उसके नेतृत्व की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला।

Jan 07, 2026 12:08 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया। हैरान करने वाली यह खबर महाराष्ट्र से आई है। यहां एक नगर परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। दावा किया जा रहा है कि सीट पर भाजपा ने शिवसेना से दूरी बना ली है। खास बात है कि राज्य में महायुति सरकार है, जिसमें भाजपा के साथ शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़े साझेदार हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कहां हुआ गठबंधन

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अंबरनाथ नगर परिषद में भाजपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। जबकि, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से दूरी बनाई है। खबर है कि शिवसेना नेता इस गठबंधन की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही भाजपा पर धोखा देने के आरोप लगा रहे हैं। जबकि, भाजपा ने फैसले का बचाव किया है।

राकंपा ने भी दिया साथ

रिपोर्ट के मुताबिक, गठबंधन के चलते भाजपा की उम्मीदवार तेजश्री करनजुले मेयर पद हासिल करने में भी सफल रहीं। उन्हें कुल 32 पार्षदों का समर्थन मिला। इनमें भाजपा के 16 के अलावा 12 कांग्रेस और एनसीपी के 4 पार्षद शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने मेयर पद के लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया था।

शिवसेना भड़की

शिवसेना इस गठबंधन से खासी नाराज नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, शिंदे सेना के विधायक बालाजी किनिकर ने कहा, 'जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, अब वह कांग्रेस के साथ शासन करेगी। यह कुछ नहीं, बल्कि शिवसेना की पीठ में छुरा मारने जैसा है।' भाजपा नेता गुलाबराव करनजुले पाटिल ने कहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन अपवित्र होता।

उन्होंने शिवसेना पर बीते 25 सालों से भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। पाटिल का दावा है कि भाजपा ने अमंबरनाथ में शिवसेना से गठबंधन के कई प्रयास किए, लेकिन उसके नेतृत्व की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
BJP Congress Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।