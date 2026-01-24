बंगाल में SIR जल्दबाजी में किया जा रहा, खतरे में पड़ सकती है लोकतांत्रिक भागीदारी: अमर्त्य सेन

संक्षेप: अमर्त्य सेन ने कहा, 'SIR को बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है, जिससे मताधिकार वाले लोगों को दस्तावेज जमा करने और आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देने के अपने हक को साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है।'

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कार्यवाही जल्दबाजी में की जा रही है और इससे लोकतांत्रिक भागीदारी खतरे में पड़ सकती है, खासकर जब कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 92 वर्षीय अर्थशास्त्री ने बोस्टन से पीटीआई को दिए इंटरव्यू में चुनावी मतदाता सूची के संशोधन की लोकतांत्रिक महत्वता पर विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया को सावधानी और पर्याप्त समय के साथ किया जाना चाहिए। बंगाल में ये दोनों शर्तें गायब हैं। सेन ने कहा, 'मतदाता सूची का गहन और सावधानीपूर्वक संशोधन, पर्याप्त समय देकर किया जाए तो यह एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी जो हो रहा है, वह ऐसा नहीं है।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अमर्त्य सेन ने कहा, 'SIR को बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है, जिससे मताधिकार वाले लोगों को दस्तावेज जमा करने और आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देने के अपने हक को साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है। यह मतदाताओं के साथ अन्याय है और भारतीय लोकतंत्र के साथ भी अन्याय है।' सेन ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि शांतिनिकेतन से वोट डालने के उनके अधिकार पर सवाल उठाए गए, जहां उनका नाम, पता और अन्य विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनकी मृतक मां अमिता सेन की उम्र के बारे में सवाल किया, जबकि उनकी मां के डिटेल भी आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद थे।