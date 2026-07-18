अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा रुकी, खराब मौसम के अनुमान के चलते फैसला
खराब मौसम के पूर्वानुमान के चलते अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। जहां माता वैष्णो देवी यात्रा रविवार तक स्थगित रहेगी तो अमरनाथ यात्रा कल से कुछ समय के लिए रोकी जाएगी।
जम्मू और कश्मीर में अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि खराब मौसम के अनुमान को देखते हुए अमरनाथ यात्रा 19 जुलाई से कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी। कश्मीर डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने एक बयान में कहा, "भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी खराब मौसम के अनुमान को देखते हुए, अमरनाथ यात्रा 19 जुलाई से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी, ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके।" वहीं, रविवार तक वैष्णो देवी यात्रा भी रोक दी गई है।
गर्ग ने कहा कि रविवार से बालटाल और नुनवान/चंदनवारी बेस कैंप से तीर्थयात्रियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, "मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौसम की स्थिति का पूरी तरह से आकलन करने के बाद यात्रा फिर से शुरू करने के बारे में अपडेट समय पर जारी किए जाएंगे।" अभी तक चल रही अमरनाथ यात्रा के दौरान 3.76 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं।
इसके अलावा, जम्मू के कटरा में होने वाली वैष्णो देवी यात्रा को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि खराब मौसम की वजह से माता वैष्णो देवी यात्रा को रविवार सुबह तक के लिए रोका गया है। खराब मौसम के चलते यह फैसला लिया गया है। रविवार सुबह तक अभी यात्रा रोकी गई है, बाद में जिस तरह का मौसम रहेगा, उसको देखते हुए यात्रा को लेकर आगे फैसला होगा।
पांच अमरनाथ तीर्थयात्रियों समेत छह लोग घायल
वहीं, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में शनिवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे पांच श्रद्धालुओं सहित छह लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, श्रद्धालुओं का वाहन उस काफिले का हिस्सा था जिसमें 3,600 से अधिक श्रद्धालु जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर रवाना हुए थे। सभी श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सुबह करीब पांच बजे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाखानी के पास वाहन चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया, जिसके बाद वाहन सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराया।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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