SIR यानी यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गोपाला गौड़ा ने आपत्ति जताई है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के काम करने के तरीकों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 9 दिसंबर को SC आयोग और SIR संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज गोपाला गौड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग ने देश की संप्रभुता को हाईजैक कर लिया है। Symbolic Image- Reuters

ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग पर अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी गोपाला गौड़ा ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक दल की मदद करने के चुनाव आयोग ने कदम उठाए हैं। साथ ही कहा कि आयोग ने भारत की संप्रभुता को भी हाईजैक करने की कोशिश की है। खास बात है कि उनका बयान ऐसे समय पर आया है, जब विपक्षी दल लगातार आयोग के SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं।

जस्टिस गोपाल गौड़ा ने SIR के तरीके पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इसका इस्तेमाल मतदाताओं को लिस्ट से हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को SIR के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करनी चाहिए। खास बात है कि इससे संबंधित कई याचिकाएं पहले ही भारत के शीर्ष न्यायालय के पास लंबित हैं।

चुनाव आयोग पर बड़े आरोप जस्टिस गौड़ा ने जारी SIR प्रक्रिया का जिक्र किया और इसे बड़ी त्रासदी करार दिया है। उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर पूरे देश में 13 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक दल की मदद के लिए दे की संप्रभुता को हाईजैक कर लिया है। यह बहुत बड़ी त्रासदी है।'

उन्होंने कहा, 'वयस्क को वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। देश के लोग सुप्रीम हैं। सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग नहीं।' उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद और भरोसा है कि समझदारी से काम लिया जाएगा। 23 सितंबर को हुए खुलासे में एक पत्रकार की तरफ से की गई खोजी पत्रकारिता में की बातें सामने आईं हैं।'

उन्होंने कहा, 'इसके बाद CEC ने जिस तरह हलफनामे दाखिल किए और बयान जारी किए, उससे साफ है कि ECI ने SIR के कई अहम पहलुओं को गलत तरीके से रखकर यह फैसला लिया है।' उन्होंने यह भी कहा है कि SIR का इस्तेमाल राजनीतिक दलों की तरफ से फॉर्म 7 को बड़ी संख्या में जमा करके वोटर डिलीट कराने के लिए नहीं होना चाहिए।

9 दिसंबर को होने वाली है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और कथित गड़बड़ी संबंधित आरोपों पर सुनवाई करने जा रहा है। SIR के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हैं। खास बात है कि मंगलवार को ही इसपर सुनवाई होनी थी, लेकिन पहले से लंबित एक मामले के चलते टाल दिया गया था।

याचिकाओं में क्या राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर मांग की है कि निर्वाचन आयोग की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त हलफनामा दायर कर मुद्दों पर जवाब दें। इनमें SIR को मंजूरी देना, मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाना और निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किए गए बदलावों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

पीटीआई के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में किए गए बदलावों और ECI NET और ERO NET मतदासा सूची डेटाबेस के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए। मामले में राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जात अहमद किचलू सह-याचिकाकर्ता हैं।