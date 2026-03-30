गुजारा भत्ता पाने के लिए पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं पत्नियां; क्यों बोला HC
पति ने कहा था कि उनकी वाइफ ने गुजारा भत्ता ज्यादा पाने के लिए मेरी मासिक कमाई को बढ़ा-चढ़ाकर बताया। उनका कहना था कि मेरी मासिक कमाई 11 हजार रुपये महीना है, जबकि मेरी कमाई को 80 हजार रुपये मासिक बताया गया। अदालत ने कहा कि मामला फैमिली कोर्ट में लंबित है। इस मामले में तथ्यों पर विचार किया जाएगा।
पत्नियां अकसर गुजारा भत्ता पाने के लिए कोर्ट में अपने पति की मासिक कमाई को बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं। यदि वे ऐसा करती भी हैं तो उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राज बीर सिंह ने एक शख्स की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। इस याचिका में पति ने कहा था कि उनकी वाइफ ने गुजारा भत्ता ज्यादा पाने के लिए मेरी मासिक कमाई को बढ़ा-चढ़ाकर बताया। उनका कहना था कि मेरी मासिक कमाई 11 हजार रुपये महीना है, जबकि मेरी कमाई को 80 हजार रुपये मासिक बताया गया। अदालत ने कहा कि यह मामला फैमिली कोर्ट में अब भी लंबित है। इस मामले में महिला के दावों और तथ्यों पर विचार किया जाएगा।
बेंच ने कहा, 'यह एक आम धारणा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत चलने वाले ऐसे मामलों में अकसर पत्नियां अपने पति की कमाई को बढ़ाकर बताती हैं। ऐसा इसलिए ताकि वे गुजारे भत्ते के लिए दावा कर सकें। हालांकि ऐसे गलत दावों पर भी उनके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 340 या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 379 के तहत कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता।' अदालत ने कहा कि न्याय के हित में यह जरूरी है कि दावों और तथ्यों की पड़ताल करने के बाद ही उचित फैसला दिया जाए। लेकिन ऐसे मामलों में महिला के खिलाफ ही केस चलाना ठीक नहीं होगा। ऐसा किया भी नहीं जा सकता।
जस्टिस ने कहा कि अदालत यह देखेगी कि किसी दावे का असर किसी शख्स पर कितना पड़ा है। यह ध्यान देने की जरूरत है कि व्यक्तिगत रंजिश या फिर खुन्नस निकालने के लिए लोग अदालतों का इस्तेमाल न करें। यह बात कोर्ट को भी ध्यान रखनी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को न्याय हुए दूसरे के साथ अन्याय ना हो जाए। इसके अलावा किसी दावे मात्र के लिए महिला पर केस भी नहीं चलाया जा सकता। इसलिए हम पति की अपील को इस केस में खारिज करते हैं।
पुरुषों की ओर से भी किए जाते रहे हैं गलत दावे
गौरतलब है कि गुजारा भत्ता के मामलों में अकसर महिलाओं की तरफ से बढ़ाकर दावे किए जाते रहे हैं तो वहीं ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जब पति ने अपनी संपत्ति ही दूसरों के नाम कर दी ताकि उसमें से कुछ देना ना पड़े और वह अपनी एसेट को कम दिखा सके। इसके अलावा मासिक इनकम भी कम दिखाने के मामले आए हैं।
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