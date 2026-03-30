Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजारा भत्ता पाने के लिए पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं पत्नियां; क्यों बोला HC

Mar 30, 2026 01:50 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
share

पति ने कहा था कि उनकी वाइफ ने गुजारा भत्ता ज्यादा पाने के लिए मेरी मासिक कमाई को बढ़ा-चढ़ाकर बताया। उनका कहना था कि मेरी मासिक कमाई 11 हजार रुपये महीना है, जबकि मेरी कमाई को 80 हजार रुपये मासिक बताया गया। अदालत ने कहा कि मामला फैमिली कोर्ट में लंबित है। इस मामले में तथ्यों पर विचार किया जाएगा।

गुजारा भत्ता पाने के लिए पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं पत्नियां; क्यों बोला HC

पत्नियां अकसर गुजारा भत्ता पाने के लिए कोर्ट में अपने पति की मासिक कमाई को बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं। यदि वे ऐसा करती भी हैं तो उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राज बीर सिंह ने एक शख्स की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। इस याचिका में पति ने कहा था कि उनकी वाइफ ने गुजारा भत्ता ज्यादा पाने के लिए मेरी मासिक कमाई को बढ़ा-चढ़ाकर बताया। उनका कहना था कि मेरी मासिक कमाई 11 हजार रुपये महीना है, जबकि मेरी कमाई को 80 हजार रुपये मासिक बताया गया। अदालत ने कहा कि यह मामला फैमिली कोर्ट में अब भी लंबित है। इस मामले में महिला के दावों और तथ्यों पर विचार किया जाएगा।

बेंच ने कहा, 'यह एक आम धारणा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत चलने वाले ऐसे मामलों में अकसर पत्नियां अपने पति की कमाई को बढ़ाकर बताती हैं। ऐसा इसलिए ताकि वे गुजारे भत्ते के लिए दावा कर सकें। हालांकि ऐसे गलत दावों पर भी उनके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 340 या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 379 के तहत कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता।' अदालत ने कहा कि न्याय के हित में यह जरूरी है कि दावों और तथ्यों की पड़ताल करने के बाद ही उचित फैसला दिया जाए। लेकिन ऐसे मामलों में महिला के खिलाफ ही केस चलाना ठीक नहीं होगा। ऐसा किया भी नहीं जा सकता।

जस्टिस ने कहा कि अदालत यह देखेगी कि किसी दावे का असर किसी शख्स पर कितना पड़ा है। यह ध्यान देने की जरूरत है कि व्यक्तिगत रंजिश या फिर खुन्नस निकालने के लिए लोग अदालतों का इस्तेमाल न करें। यह बात कोर्ट को भी ध्यान रखनी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को न्याय हुए दूसरे के साथ अन्याय ना हो जाए। इसके अलावा किसी दावे मात्र के लिए महिला पर केस भी नहीं चलाया जा सकता। इसलिए हम पति की अपील को इस केस में खारिज करते हैं।

ये भी पढ़ें:मकान किराए पर उठाते हैं तो बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने किराएदार को दिया झटका

पुरुषों की ओर से भी किए जाते रहे हैं गलत दावे

गौरतलब है कि गुजारा भत्ता के मामलों में अकसर महिलाओं की तरफ से बढ़ाकर दावे किए जाते रहे हैं तो वहीं ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जब पति ने अपनी संपत्ति ही दूसरों के नाम कर दी ताकि उसमें से कुछ देना ना पड़े और वह अपनी एसेट को कम दिखा सके। इसके अलावा मासिक इनकम भी कम दिखाने के मामले आए हैं।

ये भी पढ़ें:क्या बिना सूचना पूजा स्थल सील करने का है अधिकार ? HC ने UP सरकार से मांगा जवाब
ये भी पढ़ें:हाई कोर्ट के जज ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा- भूख लग रही, थका हुआ हूं, इसलिए...
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
Allahabad High Court India News India News Today अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।