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वैचारिक विरोध और विद्रोह भड़काने में अंतर, राहुल गांधी को राहत दे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात

May 01, 2026 07:12 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राहुल गांधी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में, सरकार के कार्यों या नीतियों की आलोचना न केवल स्वीकृत है, बल्कि अनिवार्य भी है। इसलिए, आलोचना या वैचारिक मतभेद अपने आप में कोई अपराध नहीं हो सकता।

वैचारिक विरोध और विद्रोह भड़काने में अंतर, राहुल गांधी को राहत दे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को राहत देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सिमरन गुप्ता नाम की एक महिला द्वारा दायर इस याचिका पर जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने यह ऑर्डर दिया। राहुल को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्प्णी की है। कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में सरकारी कार्यों की आलोचना जरूरी है और वैचारिक विरोध तथा विद्रोह भड़काने के बीच अंतर होता है।

कोर्ट ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में, सरकार के कार्यों या नीतियों की आलोचना न केवल अनुमत है, बल्कि अनिवार्य भी है। इसलिए, आलोचना या वैचारिक मतभेद अपने आप में कोई अपराध नहीं हो सकता। उक्त अपवाद भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण से भी उत्पन्न होता है। कोर्ट ने कहा, ''विरोधी या किसी खास व्यक्ति की विचारधारा। एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किसी खास नीति या विचारधारा के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता जाहिर करने और किसी व्यक्ति द्वारा विद्रोह भड़काने के बीच अंतर हो सकता है। यह एक मानी हुई बात है कि विरोधी पक्ष संख्या दो का भाषण एक इंटरव्यू में दिया गया था, और इसलिए, सामान्य परिस्थितियों में, जब तक कि इसके विपरीत कुछ और साबित न हो जाए, यह चर्चा के दायरे में ही आएगा।''

सुनवाई के बाद फैसला रख लिया था सुरक्षित

इससे पहले मामले में जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल की एक अदालत के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। संभल की अदालत ने 2025 में राहुल गांधी की कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

याचिकाकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कथित तौर पर कहा था, ''हम भाजपा, आरएसएस और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।'' याचिकाकर्ता का कहना था कि इस टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुईं क्योंकि राहुल गांधी की टिप्पणी देशद्रोह के समान है जो देश को अस्थिर करने की मंशा से जानबूझकर की गई थीं। जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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