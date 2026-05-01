वैचारिक विरोध और विद्रोह भड़काने में अंतर, राहुल गांधी को राहत दे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात
राहुल गांधी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में, सरकार के कार्यों या नीतियों की आलोचना न केवल स्वीकृत है, बल्कि अनिवार्य भी है। इसलिए, आलोचना या वैचारिक मतभेद अपने आप में कोई अपराध नहीं हो सकता।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को राहत देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सिमरन गुप्ता नाम की एक महिला द्वारा दायर इस याचिका पर जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने यह ऑर्डर दिया। राहुल को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्प्णी की है। कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में सरकारी कार्यों की आलोचना जरूरी है और वैचारिक विरोध तथा विद्रोह भड़काने के बीच अंतर होता है।
कोर्ट ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में, सरकार के कार्यों या नीतियों की आलोचना न केवल अनुमत है, बल्कि अनिवार्य भी है। इसलिए, आलोचना या वैचारिक मतभेद अपने आप में कोई अपराध नहीं हो सकता। उक्त अपवाद भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण से भी उत्पन्न होता है। कोर्ट ने कहा, ''विरोधी या किसी खास व्यक्ति की विचारधारा। एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किसी खास नीति या विचारधारा के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता जाहिर करने और किसी व्यक्ति द्वारा विद्रोह भड़काने के बीच अंतर हो सकता है। यह एक मानी हुई बात है कि विरोधी पक्ष संख्या दो का भाषण एक इंटरव्यू में दिया गया था, और इसलिए, सामान्य परिस्थितियों में, जब तक कि इसके विपरीत कुछ और साबित न हो जाए, यह चर्चा के दायरे में ही आएगा।''
सुनवाई के बाद फैसला रख लिया था सुरक्षित
इससे पहले मामले में जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल की एक अदालत के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। संभल की अदालत ने 2025 में राहुल गांधी की कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
याचिकाकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कथित तौर पर कहा था, ''हम भाजपा, आरएसएस और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।'' याचिकाकर्ता का कहना था कि इस टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुईं क्योंकि राहुल गांधी की टिप्पणी देशद्रोह के समान है जो देश को अस्थिर करने की मंशा से जानबूझकर की गई थीं। जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस