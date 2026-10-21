22 साल तक चला मुकदमा, फिर भी जेल नहीं गए आरोपी; SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर उठाए सवाल
22 साल पुराने मामले में आरोपियों को राहत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। गंभीर चोट पहुंचाने के इस केस में शीर्ष अदालत ने आरोपियों को सरेंडर करने और हाईकोर्ट को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।
22 साल तक मुकदमा चलने के आधार पर आरोपियों को जेल भेजने के बजाय राहत देना सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरा है। गंभीर चोट पहुंचाने के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपियों के प्रति दिखाई गई सहानुभूति गलत थी। अदालतों ने यह ध्यान नहीं दिया कि पीड़ित आज भी इलाज करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के इस मामले में दोनों आरोपियों को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा है।
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी पांच साल की सजा
मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रिहा कर दिया। इस फैसले के कारण दोनों आरोपियों को एक दिन भी जेल में नहीं रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पीड़ित के भाई की ओर से दायर अपील के जरिए पहुंचा था। पीड़ित के दोनों हाथों की कार्यक्षमता काफी हद तक प्रभावित हो चुकी है।
‘आरोपियों के प्रति गलत सहानुभूति दिखाई गई’
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के रवैये पर गंभीर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि दोनों अदालतों ने मामले को जिस तरह से देखा, उसमें पीड़ित को न्याय दिलाने के पहलू की अनदेखी हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के प्रति गलत सहानुभूति दिखाने और कानून की विस्तृत व्याख्या के आधार पर उन्हें राहत देने का नतीजा यह हुआ कि वे बिना एक दिन की कैद काटे छूट गए।
जमानत पर रहते हुए भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे आरोपी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लंबा मुकदमा चलना निश्चित रूप से पीड़ादायक होता है, लेकिन इस मामले में आरोपी जमानत पर रहते हुए भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।
पीठ ने आरोपियों के चरित्र से जुड़ी प्रतिकूल रिपोर्ट का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट में उनके कई आपराधिक मामलों में शामिल होने की बात सामने आई थी। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाने के मामले में शुरुआत से ही गंभीर चूक हुई। अब हाईकोर्ट को नए सिरे से सुनवाई करनी होगी और आरोपियों को सरेंडर करना होगा।
इलाहाबाद HC ने चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाई
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए नंदलाल राय की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी।
राय को 2017 के हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने राय की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
राय को वाराणसी के सिगरा थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। अदालत ने पाया कि दोषी ठहराए जाने से पहले राय एक राजनेता और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे।
अदालत ने कहा, "एक आम व्यक्ति के आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, जो किसी राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि वह अपील पर अंतिम निर्णय आने तक अपना जीवनयापन कर सके।" उच्च न्यायालय ने पांच अक्टूबर को दिए अपने फैसले में अफजाल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय के 2023 के फैसले का भी संदर्भ दिया।
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