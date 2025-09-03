इलाहाबाद HC को मिलेंगे 26 नए जज, SC कॉलेजियम ने की सिफारिश; देखें पूरी लिस्ट

ये सिफारिशें अब केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इनकी औपचारिक नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, जहां लंबित मामलों की संख्या भी सबसे अधिक है।

Wed, 3 Sep 2025 05:37 AM

Allahabad High Court New Judge: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 12 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। इनमें से तीन वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चौधरी और अभदेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वहीं, गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं।

कॉलेजियम की ये सिफारिशें अब केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इनकी औपचारिक नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, जहां लंबित मामलों की संख्या भी सबसे अधिक है।

1. विवेक सरन

2. अदनान अहमद

3. विवेक कुमार सिंह

4. गरिमा प्रसाद

5. सुधांशु चौहान

6. अभदेश कुमार चौधरी

7. स्वरूपमा चौधरी

8. जयकृष्ण उपाध्याय

9. सिद्धार्थ नंदन

10. कुणाल रवि सिंह

11. इंद्रजीत शुक्ला

12. सत्यवीर सिंह

1. डॉ. अजय कुमार-II

2. चवन प्रकाश

3. दिवेश चंद्र सामंत

4. प्रशांत मिश्रा-I

5. तरुण सक्सेना

6. राजीव भारती

7. पद्म नारायण मिश्रा

8. लक्ष्मी कांत शुक्ला

9. जय प्रकाश तिवारी

10. देवेंद्र सिंह-I

11. संजीव कुमार

12. वाणी रंजन अग्रवाल

13. आचल सचदेव