'SIR के तीनों फैसले सर्वसम्मति से लिए गए', चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष

चुनाव आयोग ने बताया कि यह हलफनामा तीनों चुनाव आयुक्तों- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की सर्वसम्मति से मंजूर और दाखिल किया गया है।

चुनाव आयोग ने बताया कि यह हलफनामा तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूर और दाखिल किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज और कार्यशैली को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना काउंटर-एफिडेविट यानी जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। चुनाव आयोग ने अदालत में स्पष्ट किया कि यह पूरी याचिका महज एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई है और इसमें कोई कानूनी आधार नहीं है।

आयोग ने बताया कि यह हलफनामा तीनों चुनाव आयुक्तों- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की सर्वसम्मति से मंजूर और दाखिल किया गया है।

चुनाव आयोग ने हलफनामे में और क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली और फैसलों को लेकर कई अहम स्पष्टीकरण दिए हैं।

आयोग ने कहा कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में जारी किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीनों आदेश तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से पारित हुए थे।

आयोग ने साफ किया कि किसी फाइल के निस्तारण के दौरान CEC या चुनाव आयुक्तों की ओर से लिखे गए नोट, सुझाव या उठाए गए सवाल आयोग के अंतिम निर्णय नहीं माने जा सकते। फाइलें पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे और आखिर में मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने जाती हैं। आपात स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी लेकर बाद में उसे फाइल पर दर्ज किया जाता है।

आयोग ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी ने सौंपे गए अधिकारों से बाहर जाकर कोई आदेश जारी किया है, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

फॉर्म 6 और ऑनलाइन पोर्टल पर सफाई वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 पर जारी विवाद पर भी आयोग ने अपनी स्थिति साफ की।

आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि इसे संशोधित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। SIR घोषणापत्र एक अलग दस्तावेज है।

आयोग ने माना कि ऑनलाइन पोर्टल के डिस्प्ले को फॉर्म 6 में संशोधन के रूप में समझा जा सकता था। इसलिए 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन दो अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, ताकि यह फिजिकल फॉर्म के अनुरूप हो सके।

SIR प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं का मैपिंग नहीं हो सका, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में आने की जरूरत नहीं है। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) खुद उनके घर जाकर दस्तावेज हासिल करेंगे और सुनवाई केवल अपवाद की स्थिति में, वह भी ऑनलाइन की जाएगी।

आयोग ने बताया कि ECINet पर बिना ERO के लिखित आदेश के किसी का नाम न जोड़ा जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। डेटा अनुपालन की जांच के लिए IITs और IISc के विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है।

गोवा के 97 वोटरों और पश्चिम बंगाल की अपीलों पर जवाब मीडिया में चर्चित गोवा के 97 "छूटे हुए वोटरों" के मामले पर आयोग ने बताया कि इनमें से 88 लोगों को पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, 6 लोग विदेश में हैं और 3 के पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं।

वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) दफ्तर के अधिकारियों की ओर से दाखिल अपीलों पर आयोग ने कहा कि वे मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में थे और उन्हें केंद्रीय आयोग के सामने नहीं लाया गया था।

"मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की याचिका सुनने लायक नहीं" चुनाव आयोग ने याचिका के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लागू होती है, यानी संसद में महाभियोग प्रस्ताव। इसलिए कोर्ट के जरिए उनके कामकाज पर रोक लगाने की मांग वाली यह याचिका सुनने लायक नहीं है।