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ईरान के मसले पर सर्वदलीय बैठक आज, कांग्रेस की मांग- PM मोदी भी रहें मौजूद

Mar 25, 2026 01:03 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम एशिया (ईरान) संकट पर आज केंद्र सरकार ने अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल की सप्लाई, खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव पर चर्चा होगी। पूरी जानकारी और बैठक का एजेंडा यहां पढ़ें।

ईरान के मसले पर सर्वदलीय बैठक आज, कांग्रेस की मांग- PM मोदी भी रहें मौजूद

पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य संकट और उसके वैश्विक प्रभावों के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने आज बुधवार, 25 मार्च को एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के सभी राजनीतिक दलों को मौजूदा हालात से अवगत कराना और इस अंतरराष्ट्रीय संकट पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाना है। यह बैठक आज शाम 5 बजे संसद भवन परिसर में होगी।

इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किए जाने की संभावना है। इसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। हालांकि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शायद इस बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। दरअसल राहुल गांधी आज अपने पहले से तय केरल दौरे पर जाने वाले थे लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी की कल रात अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद उन्होंने अपना केरल दौरा रद्द कर दिया है।

सर्वदलीय बैठक का मुख्य एजेंडा

यह युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए कई मोर्चों पर अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी कर रहा है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस (LPG) और कृषि उर्वरकों की सप्लाई चैन को सुचारू रखना, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी युद्धग्रस्त क्षेत्र से आयात करता है। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। वहां रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्लान पर मंथन हो सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाले असर को कम करने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है।

विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं।

कांग्रेस की मांग- PM मोदी भी रहें मौजूद

केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेताओं ने मांग की है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहिए। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि यह बैठक केवल नाम मात्र के लिए बुलाई गई है, तो इसे टाल देना ही बेहतर था। वड़िंग ने तीखे लहजे में कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, तो प्रधानमंत्री को स्वयं इस बैठक में हिस्सा लेना चाहिए। उनके बिना ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के सभी महत्वपूर्ण निर्णय केवल 'दो मित्रों'- अमित शाह और पीएम मोदी द्वारा लिए जाते हैं।

वहीं सीपीआई (CPI) के महासचिव डी. राजा ने भी प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों की राय लेने की मांग की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा: वाजपेयी जी हर राष्ट्रीय संकट के समय सर्वदलीय बैठक बुलाते थे। चाहे वह इराक का संकट हो या कोई अन्य बड़ी समस्या, वह राजनीतिक दलों के साथ संवाद में विश्वास रखते थे। क्या पीएम मोदी संवाद के लिए तैयार हैं?

सरकार की अब तक की तैयारियां और प्रतिक्रिया

लोकसभा में बयान देने के बाद राज्यसभा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिकार संपन्न सात नये समूहों का गठन किया गया है जो एलपीजी, आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य विषयों का नियमित आकलन कर सुझाव देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर राज्यसभा में अपनी ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है तथा इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा में इस स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने इस संकट की गंभीरता की तुलना कोविड-19 महामारी के दौर से करते हुए सभी राज्य सरकारों से 'टीम इंडिया' की तरह काम करने की अपील की है।

Amit Kumar

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