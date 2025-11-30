संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने उठाई SIR पर चर्चा की मांग

संक्षेप: किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी पार्टियों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने उन्हें पॉजिटिव तरीके से लिया है। पार्लियामेंट रुकना नहीं चाहिए, इसे आसानी से चलना चाहिए।

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इससे पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने मांग की कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर संसद के आने वाले विंटर सेशन में चर्चा की जाए। इसके बाद, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि इस मामले में आज शाम को होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस ने दिल्ली के लाल किले के पास हाल ही में हुए ब्लास्ट के बाद नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा की भी मांग की।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रिजिजू ने एसआईआर पर चर्चा की मांग पर कहा, “इस पर आज शाम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चर्चा होगी।” उन्होंने आगे कहा, “सभी पार्टियों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने उन्हें पॉजिटिव तरीके से लिया है।” लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी - जिसमें सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पार्टियों के सदस्य होते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी पार्टियों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने उन्हें पॉजिटिव तरीके से लिया है। पार्लियामेंट रुकना नहीं चाहिए, इसे आसानी से चलना चाहिए।

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ एसआईआर का मुद्दा उठाया गया है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों पर वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है।" वहीं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "इस बार लगता है कि चर्चा होगी। विपक्षी पार्टियां कई मुद्दे लेकर आई हैं। बिहार की जनता के जनादेश देने के बाद चीजें बदल गई हैं। चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। एसआईआर एक ही समय में 12 राज्यों में चल रहा है।"