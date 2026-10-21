हमारी एंबेसी बस पार्टी ही कर रही है, भारत दौरे पर ऐसा क्यों बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो?
रुबियो ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और परमाणु सहयोग में प्रगति की सराहना की है। मुंबई में अमेरिकी दूतावास में एक कार्यक्रम के दौरान उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। क्या बोले अमेरिकी विदेश मंत्री?
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों भारत में हैं। यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रुबियो की मुंबई में मुलाकात हुई और इस बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मंगलवार को उन्होंने कई अन्य अहम कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों के बीच से ही रुबियो का एक मजेदार बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने दूतावास और अधिकारियों की ही चुटकी ले ली।
विदेश मंत्री रुबियो ने भारत में अमेरिकी दूतावास में मजाकिया लहजे में कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारत में अमेरिकी दूतावास का काम सिर्फ पार्टियां देना ही रह गया है। उन्होंने भारत दौरे की पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा, “जब मैं कुछ महीने पहले भारत में था, तब सर्जियो ने अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी। और अब मुंबई में एक और पार्टी हो रही है।”
हमारा दूतावास पार्टी ही कर रहा है…
रुबियो यहां भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की बात कर रहे थे। लगातार हो रहे इन आयोजनों पर चुटकी लेते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने हंसते हुए कहा, "अब तो मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि भारत में हमारा दूतावास सिर्फ पार्टियां ही आयोजित करता रहता है।" यह सुनते ही वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। खुद रुबियो भी खिलखिला कर हंस पड़े।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें