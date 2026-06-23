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ममता बनर्जी को पहले पद से हटाया, फिर दिया एक ऑफर; क्या बनाना चाहते हैं बागी MLA

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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टीएमसी पर नियंत्रण की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ तब आया जब विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट ने सोमवार को कोलकाता में एक विशेष सत्र बुलाया। इस विशेष सत्र में पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी को उनके पद से हटा दिया है।

ममता बनर्जी को पहले पद से हटाया, फिर दिया एक ऑफर; क्या बनाना चाहते हैं बागी MLA

तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं ने सोमवार को पार्टी नेतृत्व को एक और झटका दिया और ममता बनर्जी की जगह अरूप बिस्वास को अध्यक्ष बना दिया है। हालांकि, नेता पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं और सांसद अभिषेक बनर्जी पर जमकर भड़के हुए हैं। खबर है कि ममता को सलाहकार बनाने का ऑफर भी दिया गया है। अटकलें हैं कि जल्द ही बागी गुट ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग का रुख कर सकता है।

रिताब्रता बनर्जी ने ममता बनर्जी के प्रति नरम रुख अपनाते हुए कहा कि यदि वह मुख्य सलाहकार बनना चाहें, तो उनका स्वागत है। कहा जा रहा है कि इस गुट ने प्रभावी रूप से अभिषेक बनर्जी का अधिकार भी छीन लिया है। ममता ने साल 1997 में कांग्रेस से अलग होने के बाद 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। पार्टी साल 2011 में पहली बार सत्ता में आई थी।

अभिषेक बनर्जी पर नहीं हुई कोई बात

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिताब्रता ने साफ कर दिया है कि सोमवार को हुई मीटिंग के दौरान अभिषेक बनर्जी को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, 'कौन हैं अभिषेक?' खास बात है कि बंगाल चुनाव में हार के बाद से ही अभिषेक के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं और खुलकर आलोचना कर रहे हैं

उन्होंने कहा, 'यह असली या नकली होने का सवाल नहीं है। हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं और आज के विशेष सत्र की कार्यवाही की जानकारी निर्वाचन आयोग को देंगे।'

फिरहाद हाकिम को भी पद

बागी विधायकों, पार्षदों और अन्य नेताओं की मौजूदगी में न्यू टाउन के एक होटल में आयोजित विशेष सत्र को संबोधित करते हुए रिताब्रता बनर्जी ने कहा कि अरूप रॉय को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विधायक फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि रिताब्रता बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा को महासचिव बनाया गया। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमां अंसारी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

अब कितने विधायक बचे

4 मई को जब विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ, तब टीएमसी की झोली में 80 सीटें आई थीं। हालांकि, पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को गढ़ मानी जाने वाली भवानीपुर से हार का सामना करना पड़ा था। अब मई के अंत में ही पार्टी के विधायक दल में फूट पड़ने की खबरें आने लगी थीं और रिताब्रता बनर्जी की अगुवाई में कहा जा रहा है कि 64 से ज्यादा विधायकों ने अलग रुख अपना लिया है।

खास बात है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने रिताब्रता और संदीपन साहा को निष्कासित कर दिया था। इस लिहाज से पार्टी के पास महज 16 विधायक ही रह गए हैं।

दिल्ली में भी झटका

ममता बनर्जी को लगे झटके कोलकाता तक सीमित नहीं रहे। पार्टी के 28 में से 20 सांसद बागी हो गए और छोटे से दल नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। इसके साथ ही पार्टी के लोकसभा में सांसदों की संख्या घटकर 8 पर आ गई है। खास बात है कि इनमें सुप्रीमो बनर्जी की करीबी मानी जाने वालीं सायोनी घोष, काकोली घोष दस्तीदार समेत कई बड़े नाम भी शामिल हैं।

इधर, राज्यसभा में 13 सांसदों वाली टीएमसी के 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव, कोयल मलिक और प्रकाश बरिक हैं।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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