अखिल भारतीय पंचायत परिषद का दो दिवसीय सम्मेलन, 14 प्रस्ताव हुए पास

अखिल भारतीय पंचायत परिषद का 18वां सम्मेलन कर्नाटक के गडक में संपन्न हुआ। 12 और 13 दिसंबर (दो दिवसीय) सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय ने की। जिसमें देश भर के पंचायती राज प्रतिनिधि और अखिल भारतीय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। जिसमें 14 प्रस्ताव पास हुए। जिन्हें परिषद पीएम मोदी को पेश करेगी। कर्नाटक में एआईपीपी का ये दूसरा सम्मलेन है। आपको बता दें कि यह आयोजन कर्नाटक पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और कर्नाटक सरकार के पंचायती राज मंत्री प्रेयांक खरगे के विशेष निवेदन पर संपन्न हुआ।

इस मौके पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय ने कहा कि वैश्वीकरण का दौर अब पुराना हो चुका है। आज 'स्थानीयकरण' और 'आत्मनिर्भरता' का दौर है। वैश्विक बाजार ने हमारे गांवों को केवल एक 'बाजार' बनाकर छोड़ दिया है। हमारे स्थानीय संसाधनों जल, जंगल और जमीन पर बाहरी दबाव बढ़ा है। इसका समाधान दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई में नहीं, बल्कि हमारी ग्राम पंचायतों में है।

वहीं परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अशोक चौहान ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि 'स्मार्ट सिटी' बनाने से भारत स्मार्ट नहीं बनेगा, जब तक हम 'स्मार्ट विलेज' नहीं बनाते। स्थानीय संसाधनों पर ग्राम समुदाय का नियंत्रण होना ही चाहिए, अन्यथा ग्रामीण समाज पलायन और बेरोजगारी की आग में झुलस जाएगा। महामंत्री मुख्यालय अनिल शर्मा ने परिषद की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि परिषद की परम्परा संघर्ष की रही है। संसाधनों के अभाव में परिषद की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है, लेकिन परिषद् से जुड़े लोगों के हौसले बुलंद हैं। अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सबका बड़ा योगदान रहा है। देश की सबसे बड़ी धरोहर अखिल भारतीय पंचायत परिषद को संभाले रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकारों से सहयोग की काफी उम्मीद है।