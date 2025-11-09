सभी दरवाजे बंद...मोहन भागवत ने बताया-केवल भाजपा में ही क्यों जाते हैं RSS के लोग
संक्षेप: संघ कार्यकर्ता केवल भाजपा में ही क्यों जाते हैं? वह दूसरी राजनीतिक पार्टियों में क्यों जाते हैं? इस बात का जवाब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। उन्होंने कहा कि संघ कार्यकर्ताओं के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, केवल भाजपा का दरवाजा खुला हुआ है।
संघ कार्यकर्ता केवल भाजपा में ही क्यों जाते हैं? वह दूसरी राजनीतिक पार्टियों में क्यों जाते हैं? इस बात का जवाब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। उन्होंने कहा कि संघ कार्यकर्ताओं के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, केवल भाजपा का दरवाजा खुला हुआ है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि हम किसी स्वयंसेवक से नहीं कहते कि कहां जाओ। भागवत ने आरएसएस की ओर से आयोजित एक आंतरिक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान यह बात कही। यह आयोजन बेंगलुर में किया गया था।
इस दौरान मोहन भागवत इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि संघ कार्यकर्ता राजनीति में जाने के लिए भाजपा को ही क्यों चुनते हैं। भागवत ने कहा कि यह सवाल मुझसे मत पूछिए। पहली बात तो हम अपने स्वयंसेवकों से नहीं कहते कि कहां जाओ। लेकिन अगर संघ का स्वयंसेवक राजनीति में उतरना चाहता है और किसी दल के पास जाता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम आरएसएस वाले हो, जाओ, बाहर जाओ। वहीं, दूसरे दल वाले भी संघ के साथ संबंध होने पर अपने यहां शामिल नहीं होने देते।
संघ प्रमुख ने कहा कि इस तरह स्वयंसेवकों के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। केवल एकमात्र दरवाजा खुला है वह है भाजपा का। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अन्य दलों के पास जाइए और पूछिए कि आपके दल में कोई स्वयंसेवक क्यों नहीं है? मोहन भागवत की इस बात पर वहां पर तालियां बजने लगती हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हम सिर्फ अपना काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, यह जानते भी कुछ लोग हमारी आलोचना ही करते हैं।
इससे पहले आरएसएस प्रमुख ने संगठन पर बिना पंजीकरण के काम करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि उनके संगठन को व्यक्तियों के निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकरण कराते? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य नहीं बनाया।