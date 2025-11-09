Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAll Doors are closed RSS Chief Mohan Bhagwat tells why Swayamsevak goes to BJP Only
सभी दरवाजे बंद...मोहन भागवत ने बताया-केवल भाजपा में ही क्यों जाते हैं RSS के लोग

सभी दरवाजे बंद...मोहन भागवत ने बताया-केवल भाजपा में ही क्यों जाते हैं RSS के लोग

संक्षेप: संघ कार्यकर्ता केवल भाजपा में ही क्यों जाते हैं? वह दूसरी राजनीतिक पार्टियों में क्यों जाते हैं? इस बात का जवाब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। उन्होंने कहा कि संघ कार्यकर्ताओं के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, केवल भाजपा का दरवाजा खुला हुआ है।

Sun, 9 Nov 2025 06:38 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
share Share
Follow Us on

संघ कार्यकर्ता केवल भाजपा में ही क्यों जाते हैं? वह दूसरी राजनीतिक पार्टियों में क्यों जाते हैं? इस बात का जवाब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। उन्होंने कहा कि संघ कार्यकर्ताओं के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, केवल भाजपा का दरवाजा खुला हुआ है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि हम किसी स्वयंसेवक से नहीं कहते कि कहां जाओ। भागवत ने आरएसएस की ओर से आयोजित एक आंतरिक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान यह बात कही। यह आयोजन बेंगलुर में किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान मोहन भागवत इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि संघ कार्यकर्ता राजनीति में जाने के लिए भाजपा को ही क्यों चुनते हैं। भागवत ने कहा कि यह सवाल मुझसे मत पूछिए। पहली बात तो हम अपने स्वयंसेवकों से नहीं कहते कि कहां जाओ। लेकिन अगर संघ का स्वयंसेवक राजनीति में उतरना चाहता है और किसी दल के पास जाता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम आरएसएस वाले हो, जाओ, बाहर जाओ। वहीं, दूसरे दल वाले भी संघ के साथ संबंध होने पर अपने यहां शामिल नहीं होने देते।

संघ प्रमुख ने कहा कि इस तरह स्वयंसेवकों के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। केवल एकमात्र दरवाजा खुला है वह है भाजपा का। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अन्य दलों के पास जाइए और पूछिए कि आपके दल में कोई स्वयंसेवक क्यों नहीं है? मोहन भागवत की इस बात पर वहां पर तालियां बजने लगती हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हम सिर्फ अपना काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, यह जानते भी कुछ लोग हमारी आलोचना ही करते हैं।

इससे पहले आरएसएस प्रमुख ने संगठन पर बिना पंजीकरण के काम करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि उनके संगठन को व्यक्तियों के निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकरण कराते? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य नहीं बनाया।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Mohan Bhagwat RSS 100 years of rss
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।