भाजपा में मुसलमानों के लिए जगह नहीं, मेरी मेहनत बेकार गई: किस बात पर भड़कीं मुस्लिम नेता

भाजपा की एक मुस्लिम पदाधिकारी, पार्टी में मुसलमानों की हालत को लेकर भड़क उठी हैं। इस महिला नेता ने यहां तक कह डाला कि पार्टी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। यह महिला नेता हैं, कार रेसर अलीशा अब्दुल्ला। अलीशा ने ने दावा किया है कि तमिलनाडु में पार्टी की विभिन्न इकाइयों में पदाधिकारियों के रूप में अल्पसंख्यकों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि चार सितंबर को भाजपा की विभिन्न इकाइयों के लिए घोषित पदाधिकारियों की सूची में एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है। अलीशा 2022 में भाजपा में शामिल हुई थीं।

एक्स पर बयां किया दर्द

अब्दुल्ला ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रदेश भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हुई थीं। उन्होंने कहा कि इनके बारे में मेरा मानना ​​था कि उनका दृष्टिकोण कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और शुद्ध कड़ी मेहनत का है। अलीशा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की एक प्रसिद्ध खेल हस्ती होने के नाते, यह बहुत निराशाजनक है... मैंने इस पार्टी के लिए तीन साल दिन-रात कड़ी मेहनत की।

अपमान का आरोप

अलीशा ने आगे कहा कि इससे साबित होता है कि मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। दुख की बात है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनका ‘अपमान’ किया। अलीशा अब्दुल्ला एक भारतीय रेसिंग ड्राइवर हैं। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन हैं।