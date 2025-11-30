जमीन के 11 फीट नीचे बनाया एलियन का मंदिर, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

संक्षेप: तमिलनाडु में एक शख्स ने एलियन का मंदिर बनाया है। उसका मानना है कि भगवान शिव ने एलियन की उत्पत्ति की थी और वह पृथ्वी पर लोगों की सुरक्षा करते हैं। यह मंदिर जमीन के 11 फीट नीचे बनाया गया है।

भारत में मंदिरों की कमी नहीं है। प्राचीन से लेकर आधुनिक शिल्प के मंदिरों को देखने दुनियाभर से लोग आते हैं। तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर बना है जिसकी मूर्ति एकदम अलग है। यहां किसी देवता की मूर्ति नहीं बल्कि काले रंग के एलियन की मूर्ति स्थापित की गई है। यह मंदिर पूरी तरह से एलियन को समर्पित किया गया है। दूसरी खास बात यह है कि मंदिर को धरती के 11 फीट नीचे बनाया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रामागौंडानूर के रहने वाले लोगानाथन ने इस मंदिर को बनवाया है। उन्होंने दावा किया कि उनके सपने में एलियन के रूप में कोई देव आए थे और उन्होंने ही मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी है। लोगनाथन इस एलियन प्रतिमा की रोज पूजा करते हैं। उनका मानना है कि भगवान शिव ने सबसे पहले एलियन देव को ही प्रकट किया था। उनका कहना है कि देवता के पास बहुत शक्ति होती है। वह प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करते हैं।

लोगनाथन ने यह भी कहा कि उनकी एलियन्स से बात भी हुई है और उन्होंने धरती को आपदाओं से बचाकर सुरक्षित रखने का वादा किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो के कैप्शन में इस मंदिर का पता भी बताया गया है। इसके मुताबिक यह मंदिर तमिलनाडु के सलेम में ओल्ड सुरमंगलम में स्थित है।