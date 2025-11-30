Hindustan Hindi News
जमीन के 11 फीट नीचे बनाया एलियन का मंदिर, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

तमिलनाडु  में एक शख्स ने एलियन का मंदिर बनाया है। उसका मानना है कि भगवान शिव ने एलियन की उत्पत्ति की थी और वह पृथ्वी पर लोगों की सुरक्षा करते हैं। यह मंदिर जमीन के 11 फीट नीचे बनाया गया है।

Sun, 30 Nov 2025 06:07 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
भारत में मंदिरों की कमी नहीं है। प्राचीन से लेकर आधुनिक शिल्प के मंदिरों को देखने दुनियाभर से लोग आते हैं। तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर बना है जिसकी मूर्ति एकदम अलग है। यहां किसी देवता की मूर्ति नहीं बल्कि काले रंग के एलियन की मूर्ति स्थापित की गई है। यह मंदिर पूरी तरह से एलियन को समर्पित किया गया है। दूसरी खास बात यह है कि मंदिर को धरती के 11 फीट नीचे बनाया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रामागौंडानूर के रहने वाले लोगानाथन ने इस मंदिर को बनवाया है। उन्होंने दावा किया कि उनके सपने में एलियन के रूप में कोई देव आए थे और उन्होंने ही मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी है। लोगनाथन इस एलियन प्रतिमा की रोज पूजा करते हैं। उनका मानना है कि भगवान शिव ने सबसे पहले एलियन देव को ही प्रकट किया था। उनका कहना है कि देवता के पास बहुत शक्ति होती है। वह प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करते हैं।

लोगनाथन ने यह भी कहा कि उनकी एलियन्स से बात भी हुई है और उन्होंने धरती को आपदाओं से बचाकर सुरक्षित रखने का वादा किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो के कैप्शन में इस मंदिर का पता भी बताया गया है। इसके मुताबिक यह मंदिर तमिलनाडु के सलेम में ओल्ड सुरमंगलम में स्थित है।

इस वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह के कॉमेंट भी किए। एक शख्स नेक हा कि देखिए एरिया 51 भारत में भी है। एक अन्य यूजर ने कहा कि यह तो नौग्रहों में से कोई एक दिखाई देता है। एक अन्य यूजर ने कहा, यह तो पागलपन है। जानकारी के मुताबिक लोगनाथन कक्षा 10 तक ही पढ़े हैं। कुछ साल पहले वह एक कैफे चलाते थे। पैर में दर्द के चलते वह किसी वैद्य को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें सिद्धार भाग्य नाम के वैद्य मिले और वह उनके शिष्य बन गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। उनका कहना हैकि पुराने ग्रंथों में लिखा है कि भविष्य में एलियन की पूजा करेंगे। मंदिर बनाने के लिए कोई चंदा नहीं इकट्ठा किया गया था।

