अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होगा भारत; PM मोदी की जगह कौन जाएगा ईरान?

ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्म चार जुलाई को शुरू होगी और 9 जुलाई को पूर्वोत्तर ईरान के पवित्र शहर मशहद में उन्हें दफनाए जाने के साथ खत्म होगी। मशहद उनका गृहनगर भी था।

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत हिस्सा लेगा। रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा इस हाई-प्रोफाइल अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान जाएंगे। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा था।

बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई बीते 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए। हालांकि युद्ध की वजह से उनके अंतिम संस्कार को टाल दिया गया था। अब ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी युद्धविराम पर बनी सहमति के बाद आगामी 4 जुलाई को अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान अली खामेनेई की याद में एक भव्य समारोह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वियॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां भारत का प्रतिनिधित्व सैयद अता हसनैन और पबित्र मार्गेरिटा करेंगे।

क्यों नहीं जा रहे पीएम मोदी? कूटनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पीएम मोदी खुद तेहरान जाएंगे, लेकिन अब उनके न जाने की वजह साफ हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले से तय और बेहद व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल के कारण ईरान की यात्रा नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी जल्द ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अहम दौरे पर जाएंगे जिनका शेड्यूल पहले से ही तय है।

राज्यपाल हसनैन और पबित्र मार्गेरिटा को जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपनी इस डेलिगेशन का चुनाव बहुत सोच-समझकर किया है। बिहार के राज्यपाल हसनैन भारतीय सेना के एक बेहद सम्मानित पूर्व अधिकारी हैं। उन्हें पश्चिम एशिया के मामलों और आतंकवाद-विरोधी रणनीतियों का लंबा और गहरा अनुभव है। उनका जाना भारत की रणनीतिक गंभीरता को दर्शाता है। वहीं विदेश राज्य मंत्री के रूप में मार्गेरिटा का चयन ईरान के साथ भारत की कूटनीतिक प्रतिबद्धता का सीधा संकेत है।

भारत ने दी थी श्रद्धांजलि बता दें कि भारत ईरान को अपना एक अहम साथी मानता है। खामेनेई की मौत के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास जाकर शोक जताया था। वहीं 40 दिनों तक चले भीषण युद्ध के दौरान भी पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी नेतृत्व के साथ लगातार बातचीत की थी। हाल ही में ब्रिक्स की बैठक के लिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची खुद नई दिल्ली आए थे। इससे पहले 2024 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।