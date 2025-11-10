Hindustan Hindi News
दिल्ली में कार में धमाके बाद मुंबई में अलर्ट, लखनऊ-कोलकाता में भी सतर्कता

Mon, 10 Nov 2025 08:26 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
दिल्ली में कार में धमाके बाद बाद मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं, देश के कई अन्य हिस्सों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर कोलकाता और बिहार तक में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास कार में भीषण धमाका हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक इस धमाके में आठ व्यक्तियों की मौत हुई है। वहीं, कई अन्य लोग घायल हो गए हैं।

मुंबई में सुरक्षा एजेंसियां ​​ट्रांजिट हब, ऐतिहासिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों की निगरानी में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त तैनाती और गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास खड़ी एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे आसपास मौजूद कई वाहनों में आग लग गई और कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गयी और कई लोगों के घायल होने की आशंका है।

विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, दमकल की सात गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों की खिड़कियां टूट गईं और भीड़भाड़ वाले इलाके के आसपास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनी गई।

