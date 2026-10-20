इस देश में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, सांसद ने भारत को दे डाली नसीहत

अल्बानिया में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आगजनी की घटना पर संजय राउत ने भारत को सबक लेने की नसीहत दी। जानिए प्रधानमंत्री पर लगे आरोप, प्रदर्शनकारियों की नाराजगी की कहानी।

अल्बानिया में भड़का जनता का गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट में आगजनी पर संजय राउत का भारत को संदेश (फाइल फोटो ANI)

शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अल्बानिया में सरकार के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों का हवाला देते हुए भारत को भी इससे सबक लेने की नसीहत दी है। उन्होंने मराठी में किए गए अपने ट्वीट में दावा किया कि अल्बानिया में लोग भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री को न्यायपालिका से मदद मिलने से नाराज हैं। इसी गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया। राउत ने कहा कि सभी देशों को इन घटनाओं से सीखना चाहिए, खासकर भारत को। इतना ही नहीं, संजय राउत ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग की लपटें उठती दिख रही हैं।

संजय राउत ने भारत को क्या संदेश दिया? शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अल्बानिया की घटनाओं का हवाला देकर भारत को भी इससे सबक लेने की बात कही है। उन्होंने मराठी में लिखा, "अल्बानिया में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। जनता इसलिए गुस्से में थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री की मदद कर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने संसद, सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया। हर देश को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए। खासकर भारत को।"

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राउत से मांगा जवाब कुछ दिन पहले ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका के बारे में सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों को लेकर आपराधिक अवमानना के मामले में संजय राउत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हालांकि राज्यसभा सदस्य राउत को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। पीठ ने कहा कि वह पहले उनके जवाब पर विचार करेगी।

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब प्रधान न्यायाधीश ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल के व्यक्तिगत मुलाकात के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने संकेत दिया था कि इस मामले को याचिका के जरिए अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। इसके बाद राउत ने कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। एससीबीए ने राउत की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ उनके आरोप उपलब्ध रिकॉर्ड के विपरीत हैं।

अल्बानिया में क्यों भड़के लोग? अल्बानिया यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक देश है। राजधानी तिराना में अक्टूबर 2026 के दौरान प्रधानमंत्री एडी रामा की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुए हैं। इन प्रदर्शनों में छात्र, युवा और सरकार के विरोधी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रधानमंत्री एडी रामा इस्तीफा दें।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, लोगों की नाराजगी के पीछे कई कारण हैं:

उपप्रधानमंत्री बेलिंडा बालुकू पर सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के ठेके देने में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। उन्होंने आरोपों को खारिज किया है और जांच में सहयोग करने की बात कही है।

युवाओं में रोजगार की कमी और जीवनयापन की बढ़ती लागत को लेकर असंतोष है।

छात्र विश्वविद्यालयों की खराब स्थितियों, बढ़ती फीस और रोजगार की सीमित संभावनाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

संरक्षित तटीय क्षेत्र में प्रस्तावित लग्जरी रिसॉर्ट को लेकर भी लंबे समय से विरोध हो रहा है। इस परियोजना का संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से जुड़े निवेशकों से बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की इमारत में भी लगाई गई आग 18 अक्टूबर को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, तिराना में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के एक हिस्से में आग लगा दी। इससे पहले भी सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों को निशाना बनाया गया था। वित्त मंत्रालय और न्याय मंत्रालय की इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी रिपोर्ट की गईं।

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों के दौरान पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। कई लोगों के घायल होने और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबरें भी आईं।