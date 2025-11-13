Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsAl Falah University faces suspension after Delhi car bombing membership revoked
Red Fort blast: दिल्ली कार धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर गिरी गाज, रद्द हुई सदस्यता

Red Fort blast: दिल्ली कार धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर गिरी गाज, रद्द हुई सदस्यता

संक्षेप: भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित कर दी है। संघ ने एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय को इस निर्णय की जानकारी दी।

Thu, 13 Nov 2025 08:46 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ऐक्शन होना शुरू हो गया है। गुरुवार को भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द कर दिया। संघ ने एक आधिकारिक पत्र के जरिए इस निर्णय की जानकारी दी। इस पत्र के माध्यम से संघ ने अल-फलाह से अपना लोगो हटाने और किसी भी रूप में संघ के नाम का उपयोग न करने का भी निर्देश दिया है।

संघटन की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द किया जाता है। आधिकारिक बयान में कहा गया, 'यह सूचित किया जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) के उपनियमों के अनुसार, सभी विश्वविद्यालयों को तब तक सदस्य माना जाएगा जब तक वे अच्छी स्थिति में रहते हैं। हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह संज्ञान में आया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा, अच्छी स्थिति में प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार, अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा को दी गई AIU की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है।"

संगठन ने इस बात की भी पुष्टि की कि विश्वविद्यालय AIU के नाम या लोगो का उपयोग नहीं कर सकता है। इसमें कहा गया है, "इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय को अपनी किसी भी गतिविधि में एआईयू के नाम या लोगो का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, और एआईयू के लोगो को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।"

India News Delhi Car Blast
