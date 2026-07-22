आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला लें, गलती तो मानें; अखिलेश ने दिखाया सरकार को रास्ता

अखिलेश यादव ने कहा कि देश का युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा है और सरकार संवाद करने के बजाय अहंकार में डूबी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक दिन ये पूरा शहर बंद कर देंगे।

देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अब केंद्र सरकार को एक अनोखी सलाह दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार को मंत्री को खोने का इतना ही डर है, तो वह एक बीच का रास्ता अपना सकती है।

संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "सरकार को कम से कम जनता के सामने यह स्वीकार करना चाहिए कि उनसे गलती हुई है। आज मंत्री का इस्तीफा करा लें, और अगर सरकार की इतनी ही इच्छा या मजबूरी है, तो 15 दिन या कुछ समय बाद उन्हें किसी दूसरे विभाग का मंत्री बनाकर फिर से शपथ दिला दें। तब विपक्ष क्या ही कर लेगा? लेकिन कम से कम नैतिकता के आधार पर सरकार को अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए।"

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्यों भाग रही है सरकार? सपा प्रमुख ने पूछा कि जब पेपर लीक मामले में दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच आगे बढ़ रही है, तो फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने में सरकार को क्या गुरेज है? आखिर सरकार किस दबाव में काम कर रही है? मंत्री को पद से हटाने से इनकार करके सरकार कौन सा सच छुपाने की कोशिश कर रही है?

'यह सरकार नहीं, कोरा अहंकार है' अखिलेश यादव ने कहा कि देश का युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा है और सरकार संवाद करने के बजाय अहंकार में डूबी हुई है। उन्होंने चेताया कि अगर सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया और नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो देश का युवा चुनाव में इसका करारा जवाब देगा।

एक दिन ये पूरा शहर बंद कर देंगे: अखिलेश यादव आंदोलित छात्रों पर हुए पुलिसिया बलप्रयोग और दिल्ली के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों की अचानक तालाबंदी को लेकर भी अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है।

छात्र आंदोलन और 'चलो संसद' मार्च के चलते दिल्ली में जगह-जगह बैरिकेडिंग और 16 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए जाने पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से सरकार घबराकर रास्ते बंद कर रही है, "एक दिन ये पूरा शहर ही बंद कर देंगे।"

उन्होंने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा, "आप खुद बताइए, क्या परीक्षा दोबारा आयोजित कराई गई या नहीं? अगर परीक्षा दोबारा करानी पड़ी, तो यह अपने आप में सरकार का कबूलनामा है कि पेपर लीक हुआ था।"