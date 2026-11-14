इस बार लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा; CJP प्रोटेस्ट पर क्या बोले अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने सीजेपी प्रोटेस्ट पर कहा कि जिस समय सीजेपी ने आधिकारिक आंदोलन शुरू किया था, उसी समय से मैं जान गया था कि यह भाजपा के खिलाफ आंदोलन होगा। सपा ने तभी कह दिया था कि यह लड़ाई सीजेपी वर्सेज बीजेपी में हैं।
चंद महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा, सपा समेत सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले। वहीं, हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के हुए आंदोलन पर भी अपनी बात रखी है। अखिलेश ने कहा है कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान यूपी-बिहार के बच्चे आंदोलन करने के लिए दिल्ली गए थे। वहां से वे लाठी खाकर वापस गए। इस बार लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा। इसके जरिए अखिलेश ने दावा किया कि यूपी में इस बार भाजपा की नहीं, सपा की जीत होने वाली है।
'हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026' में शामिल हुए अखिलेश यादव ने बताया कि सीजेपी की भाजपा से लड़ाई है। सपा और इंडिया गठबंधन शुरुआत से ही सीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। अखिलेश ने कहा, ''सीजेपी की लड़ाई बीजेपी से है। उनका आंदोलन भाजपा के खिलाफ है। नीट पेपर लीक से आंदोलन शुरू हुआ था। जेन जी के लोग क्लियरिटी चाहते हैं कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता। बाद में पीएम मोदी को मंत्री को हटाना पड़ा, जो कि बड़ी उपलब्धि थी। यूपी-बिहार के बच्चे आंदोलन करने के लिए दिल्ली गए थे। लाठी खाकर वापस गए हैं, इस बार लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा।''
अखिलेश यादव ने सीजेपी प्रोटेस्ट पर आगे कहा कि जिस समय सीजेपी ने आधिकारिक आंदोलन शुरू किया था, उसी समय से मैं जान गया था कि यह भाजपा के खिलाफ आंदोलन होगा। सपा ने तभी कह दिया था कि यह लड़ाई सीजेपी वर्सेज बीजेपी में हैं। युवा आकर पूछते थे कि इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। तब हमारे युवा सांसद आंदोलन में गए और शामिल हुए।
बता दें कि सीजेपी ने कुछ महीने पहले नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन किया था। इसमें देशभर से छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। कई दिनों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा था। उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आंदोलन खत्म हो गया। वहीं, फिर से पिछले महीने सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर विवाद को लेकर आंदोलन बुलाया था। हालांकि, इस बार दिल्ली पुलिस समेत केंद्रीय एजेंसियों ने आंदोलन को होने नहीं दिया और जंतर-मंतर पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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