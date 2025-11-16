Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAkhilesh Yadav on Bihar election results says Tejaswi yadav was Popular Face
तेजस्वी थे सबसे पॉपुलर फेस, बिहार चुनाव पर अखिलेश; महागठबंधन को लेकर कही यह बात

तेजस्वी थे सबसे पॉपुलर फेस, बिहार चुनाव पर अखिलेश; महागठबंधन को लेकर कही यह बात

संक्षेप: बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि बिहार चुनाव में सबसे पॉपुलर फेस अगर कोई था तो वो तेजस्वी थे। अखिलेश ने आगे कहा कि मैंने बहुत बूथ लेवल की एनालिसिस मैंने नहीं की है। लेकिन रिजल्ट से मुझे दिख रहा है।

Sun, 16 Nov 2025 06:08 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि बिहार चुनाव में सबसे पॉपुलर फेस अगर कोई था तो वो तेजस्वी थे। अखिलेश ने आगे कहा कि मैंने बहुत बूथ लेवल की एनालिसिस मैंने नहीं की है। लेकिन जो रिजल्ट मुझे दिख रहा है उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि तेजस्वी को सबसे ज्यादा वोट नहीं मिला है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने महागठबंधन पर भी अपनी राय रखी है।

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि महागठबंधन में एक पॉजिटिव अप्रोच थी। वो नौकरियां देना चाहते थे। वो बिहार को विकसित बनाना चाहते थे। सपा प्रमुख ने एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो दूसरी तरफ लोग थे, डिवीजन की बात कर रहे थे। पुरानी बातें ज्यादा कर रहे थे। पीछे की तरफ देख रहे थे। अखिलेश ने कहा कि जो विजन लेकर चलते हैं वो आगे देखते हैं, जो डिवीजन की बात करेंगे वो पीछे की बात करेंगे।

इस दौरान अखिलेश यादव ने महागठबंधन को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे महागठबंधन का साथी है। जो इंडिया गठबंधन बना है या महागठबंधन जो बन रहे हैं, वो इसी कांसेप्ट पर बन रहा है कि जिस प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है, उसी के नेतृत्व में बाकी अन्य दल काम करेंगे। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है।

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 202 सीटों तक पहुंच गया है। वहीं राहुल-तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया है। लालू के एक पुत्र तेजस्वी यादव को किसी तरह राघोपुर में जीत हासिल हो गई, लेकिन उनके बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव महुआ से हार गए। महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का इस चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। उसके सभी 13 उम्मीदवारों हार गये। भाकपा को भी इस बार कोई सीट नहीं मिली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Akhilesh Yadav Bihar bihar election result अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।