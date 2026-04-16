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अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं, तो कभी-कभी मदद कर देते हैं; लोकसभा में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी

Apr 16, 2026 03:37 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जब पीएम मोदी महिला आरक्षण पर बोल रहे थे तो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कुछ बोलना शुरू किया। इस पर पीएम ने जवाब दिया कि मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। यह बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। अखिलेश मेरे मित्र हैं तो कभी-कभी मेरी मदद कर देते हैं।

अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं, तो कभी-कभी मदद कर देते हैं; लोकसभा में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी

लोकसभा में महिला आरक्षण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्षी दलों से इसका समर्थन करने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा कि जो विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम के संबोधन के दौरान एक ऐसा पल भी आया, जब उन्होंने अखिलेश यादव को अपना मित्र बताते हुए कहा कि वे कभी-कभी मेरी मदद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि राजनैतिक समझदारी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको कंसीडर करें।

पीएम मोदी ने कहा, ‘’मुलायम सिंह थे, तब से एक विषय चला रहे। आप देश की बहनों पर भरोसा करो, एक बार 33 फीसदी बहनों को आने दो, आगे के निर्णय करेंगे, लेकिन एक बार आने तो दो।'' इस पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कुछ बोलना शुरू किया, जिससे पीएम मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। यह बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो मदद कर देते हैं। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और दोनों हाथ जोड़ लिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का है। संविधान ने भी मुझे यही रास्ता दिखाया है और मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का अति पिछड़े समाज का दायित्व देश ने दिया।

'30 साल पहले ही इसे हो जाना चाहिए था लागू'

महिला आरक्षण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय समाज की मन: स्थिति और नेतृत्व की क्षमता उसे कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है और मजबूत धरोहर तैयार करती है। भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं। जरूरत तो यह थी कि 25-30 साल पहले जब यह विचार सामने आया, तब उसे लागू कर दिया जाता। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की विकासयात्रा रही है और उस विकास यात्रा में नया आयाम जोड़ने का सुअवसर सभी साथियों को मिला है। शुरुआत में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है।

'नीति निर्धारण का हिस्सा बनें, यह समय की मांग'

पीएम मोदी ने कहा देश की 50 फीसदी जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बनें, यह समय की मांग है। पहले ही देर हो चुकी है, कारण कोई भी हो लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि जब अकेले मिलते हैं तो हां यार, जब इसकी प्रक्रिया मिली तो सभी दल से मिले तो किसी ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में राजनैतिक दिशा पकड़ी जा रही। जो राजनैतिक दिशा में ही सोचते हैं, उन्हें मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं। हमारे देश में जबसे महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई है और जब जब चुनाव आया, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने जिसने विरोध किया, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से भी बुरा किया है, लेकिन 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सबने 24 में सहमति से इससे पारित किया तो यह विषय ही नहीं रहा। किसी का फायदा नहीं हुआ तो किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। 2024 में सब साथ में थे, आज भी मैं कहता हूं कि अगर सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनैतिक पक्ष में नहीं जाएगा। यह देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही, वे खुद के 30 सालों के परिणाम को देख लें। इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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