यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव, देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे CJP के 3 नेता; टॉप-5
2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को घोषणापत्र जारी कर 33 नए वादे किए है। दूसरी ओर सीजेपी नेताओं को जोरदार झटका लगा है।
Top News Today: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर 33 नए वादे किए हैं। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के तीन बड़े नेताओं सौरभ दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है। अब ये तीनों देश नहीं छोड़ सकेंगे। पढ़ें शाम की पांच बड़ी खबरें...
सपा ने 2027 का घोषणापत्र जारी किया
समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और कमजोर वर्गों को साधने वाले 33 नए वादे किए। सपा ने कहा कि प्रदेश में जातिगत जनगणना शुरू की जाएगी और उसके अनुरूप सुरक्षा दी जाएगी। महिलाओं और मुसलमानों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। गरीब और PDA वर्ग के लिए समाजवादी कैंटीन खोली जाएंगी, जहां 5 रुपये की थाली मिलेगी। बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्ग कारीगरों को सालाना 40 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम और क्लब भी बनाए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...
सीजेपी नेताओं पर लुकआउट नोटिस
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन बड़े नेताओं (सौरभ दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका) के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। इसका मतलब है कि ये तीनों अभी देश नहीं छोड़ सकते। यह नोटिस 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन को लेकर दर्ज एफआईआर के सिलसिले में जारी किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सौरभ दास के लुकआउट की पुष्टि हुई थी। लुकआउट सर्कुलर एयरपोर्ट और बॉर्डर पर अलर्ट के रूप में काम करता है। पढ़ें पूरी खबर...
'फायदा हो तो बाहर निकालते हैं, नहीं तो जेल भेज देते हैं'
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई रद्द कर दी। उन्हें एक महीने में फिर से जेल जाना होगा। यह मामला गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड से जुड़ा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी का तरीका यही है, जब फायदा हो तो निकाल देते हैं, नहीं तो अंदर करवा देते हैं। उन्होंने अनंत सिंह की जेल वापसी पर भी टिप्पणी की और कहा कि विश्वास मत के समय गद्दारी करने वालों को सजा मिल गई। पढ़ें पूरी खबर...
वैभव सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल में 40 रन बनाए
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में डबल सेंचुरी बनाने के बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन थम गया। गुरुवार को इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए के सेमीफाइनल में उन्होंने 27 गेंदों में 40 रन बनाए (4 चौके और 3 छक्के)। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ 80 रनों की साझेदारी की, लेकिन जनिथ लियानागे ने उन्हें आउट कर दिया। यह 2026 में उनकी 9वीं ऐसी पारी है, जहां वे फिफ्टी से चूके। पढ़ें पूरी खबर...
सोने की कीमत में गिरावट
अमेरिका में महंगाई अधिक रहने की खबर के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरकर लगभग 3,575 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। रुपये में यह करीब 1.07 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बैठता है। घरेलू बाजार में सोना 1.22 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर चल रहा है। बुधवार को भाव 1,21,038 रुपये था। एमसीएक्स पर गुरुवार सुबह सोना 1,22,804 रुपये और चांदी 1,47,316 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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