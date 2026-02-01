बजट पेश होने से पहले ही निराश अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, बताया क्या परेशानी
सपा के लीडर ने कहा कि भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी। अब तक जो बजट बने हैं, वह 5 फीसदी लोगों के लिए ही बने हैं। वह बजट के माध्यम से अपने लोगों को सेट करती है। कैसे अपने लोगों की तरक्की हो और मुनाफा हो।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से देश के सभी वर्गों को कुछ राहत और तोहफों की उम्मीद है। इस बीच विपक्षी नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने बजट पेश होने से पहले ही निराशा जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं है। सपा के लीडर ने कहा कि भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी। अब तक जो बजट बने हैं, वह 5 फीसदी लोगों के लिए ही बने हैं। वह बजट के माध्यम से अपने लोगों को सेट करती है। कैसे अपने लोगों की तरक्की हो और मुनाफा हो।
उन्होंने कहा कि अच्छा बजट वही होता है, जिससे गरीब की तरक्की और खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। भाजपा को देखना चाहिए कि आखिर कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। लेकिन हालात यह हैं कि खराब पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई। हमारे यहां ऐसी स्थिति है कि हवा खराब है और इससे निवेश नहीं आ रहा है। दुनिया में हमारी ऐसी पोजिशन है। आप कह रहे हैं कि हमने खाद्यान्न उत्पादन में तरक्की की है, लेकिन किसान की हालत क्या है। यह बजट 5 फीसदी लोगों के लिए है। इनकी स्थिति यह है कि मनरेगा का नाम ही बदल दिया है और उसका बजट भी काट दिया है।
समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि एक हजार ग्राम पंचायतों को शहरी बना दिया है और वहां मनरेगा ही नहीं रहेगा। इसके अलावा केंद्र का बजट ही कम हो गया है। ये लोग मेट्रो भी नहीं बना पा रहे हैं। अपने गृह जिले में भी मेट्रो सीएम नहीं चला पाए हैं। अटल जी का नाम लेते हैं, लेकिन उनके नाम पर बनने वाले एक्सप्रेसवे का आखिर क्या हुआ। उनके गांव से निकलने वाला एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश और राजस्थान तक जाना था, लेकिन उसका क्या हुआ। यही नहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है।