बजट पेश होने से पहले ही निराश अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, बताया क्या परेशानी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से देश के सभी वर्गों को कुछ राहत और तोहफों की उम्मीद है। इस बीच विपक्षी नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने बजट पेश होने से पहले ही निराशा जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं है। सपा के लीडर ने कहा कि भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी। अब तक जो बजट बने हैं, वह 5 फीसदी लोगों के लिए ही बने हैं। वह बजट के माध्यम से अपने लोगों को सेट करती है। कैसे अपने लोगों की तरक्की हो और मुनाफा हो।

उन्होंने कहा कि अच्छा बजट वही होता है, जिससे गरीब की तरक्की और खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। भाजपा को देखना चाहिए कि आखिर कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। लेकिन हालात यह हैं कि खराब पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई। हमारे यहां ऐसी स्थिति है कि हवा खराब है और इससे निवेश नहीं आ रहा है। दुनिया में हमारी ऐसी पोजिशन है। आप कह रहे हैं कि हमने खाद्यान्न उत्पादन में तरक्की की है, लेकिन किसान की हालत क्या है। यह बजट 5 फीसदी लोगों के लिए है। इनकी स्थिति यह है कि मनरेगा का नाम ही बदल दिया है और उसका बजट भी काट दिया है।