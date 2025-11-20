Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newsakhilesh yadav alert from bihar seemanchal election result all updates
कैसे बिहार के सीमांचल ने किया अखिलेश यादव को अलर्ट, MY पैटर्न को बड़ा चैलेंज

संक्षेप: बिहार के सीमांचल का चुनावी परिणाम यूपी में अखिलेश यादव को अलर्ट करने वाला है। दरअसल संभल से शामली तक पश्चिम यूपी के कई जिलों में मुसलमानों की आबादी तो अच्छी खासी है, लेकिन यादव वोटर काफी कम हैं। ऐसे में यदि मुसलमान सपा से अलग विकल्प में जीत देखते हैं तो अखिलेश के लिए करारा झटका होगा।

Thu, 20 Nov 2025 03:31 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है। एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद पूरे उत्साह के साथ शपथ समारोह का आयोजन हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। इस बीच बिहार में विपक्ष की हार का असर दूर-दूर तक है। यहां तक कि यूपी में भी इस नतीजे की खासी चर्चा है, जो बिहार से लगता हुआ प्रदेश है। दरअसल बिहार के सीमांचल में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 सीटें मिली हैं और वह मुस्लिम विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह ट्रेंड में अखिलेश यादव की सपा के लिए भी अलर्ट करने वाला है।

ओवैसी की AIMIM को 5 सीटें मिली हैं, जबकि आरजेडी के खाते में सिर्फ 25 सीटें आ सकी हैं। आरजेडी की करारी हार की वजह मुस्लिम वोट बैंक का दरकना माना जा रहा है। इसीलिए तमाम विश्लेषणों में कहा गया कि शायद आरजेडी का MY वोटबैंक दरका है। इसकी बानगी आंकड़े भी करते हैं। AIMIM ने तब भी सीमांचल में 5 सीटें जीती थीं, लेकिन उसे 1.03 फीसदी वोट ही मिले थे। लेकिन 2025 में उसे 1.85 फीसदी वोट मिल हैं। यह आंकड़ा करीब दोगुना हो गया है। माना जा रहा है कि इसकी वजह यह है कि मुस्लिमों को लगता है कि जहां भी यादव कम हैं और वे अपने मन के किसी दल या उम्मीदवार को जिता सकते हैं तो फिर सेकुलर दलों को वोट देने की मजबूरी क्यों रहे।

अब सवाल है कि अखिलेश के लिए यह आंकड़ा अलर्ट क्यों है? दरअसल यह अलर्ट इसलिए है क्योंकि यूपी के कई ऐसे जिले हैं, जहां मुसलमानों की आबादी तो अच्छी खासी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का बेस कहे जाने वाले यादवों की संख्या कम है। वेस्ट यूपी का बड़ा इलाका ऐसा ही है। इसके अलावा अखिलेश यादव को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वे आजम खान के बचाव में बहुत ज्यादा मुखर नहीं दिखे। इससे मुस्लिमों में नाराजगी की बात कही जा रही है। यदि यही नैरेटिव काम किया और असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 में कैंडिडेट उतारे तो अखिलेश की चुनौती बढ़ सकती है।

किन जिलों में बन सकते हैं सीमांचल जैसे हालात

पश्चिम यूपी की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और रामपुर जैसे जिलों में यादवों की संख्या प्रभावी नहीं है। इसके अलावा अवध के भी कई ऐसे जिले हैं, जहां यादव यदि अच्छी संख्या में हैं तो ठाकुर, ब्राह्मण जैसे भाजपा के वोटर कहे जाने वाले समुदाय भी अच्छी आबादी में हैं। ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिमों को लगा कि वे सपा के साथ गए बिना भी अपना कैंडिडेट कुछ सीटों पर जिता सकते हैं और उन्होंने उस विकल्प पर विचार किया तो चीजें बदल सकती हैं। 2022 में ओवैसी को यहां 0.49 फीसदी वोट मिले थे। यदि यह आंकड़ा बिहार की तरह 2 फीसदी या उसके करीब पहुंचा तो तस्वीर बदली हुई नजर आ सकती है।

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
