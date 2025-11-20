कैसे बिहार के सीमांचल ने किया अखिलेश यादव को अलर्ट, MY पैटर्न को बड़ा चैलेंज

संक्षेप: बिहार के सीमांचल का चुनावी परिणाम यूपी में अखिलेश यादव को अलर्ट करने वाला है। दरअसल संभल से शामली तक पश्चिम यूपी के कई जिलों में मुसलमानों की आबादी तो अच्छी खासी है, लेकिन यादव वोटर काफी कम हैं। ऐसे में यदि मुसलमान सपा से अलग विकल्प में जीत देखते हैं तो अखिलेश के लिए करारा झटका होगा।

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है। एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद पूरे उत्साह के साथ शपथ समारोह का आयोजन हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। इस बीच बिहार में विपक्ष की हार का असर दूर-दूर तक है। यहां तक कि यूपी में भी इस नतीजे की खासी चर्चा है, जो बिहार से लगता हुआ प्रदेश है। दरअसल बिहार के सीमांचल में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 सीटें मिली हैं और वह मुस्लिम विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह ट्रेंड में अखिलेश यादव की सपा के लिए भी अलर्ट करने वाला है।

ओवैसी की AIMIM को 5 सीटें मिली हैं, जबकि आरजेडी के खाते में सिर्फ 25 सीटें आ सकी हैं। आरजेडी की करारी हार की वजह मुस्लिम वोट बैंक का दरकना माना जा रहा है। इसीलिए तमाम विश्लेषणों में कहा गया कि शायद आरजेडी का MY वोटबैंक दरका है। इसकी बानगी आंकड़े भी करते हैं। AIMIM ने तब भी सीमांचल में 5 सीटें जीती थीं, लेकिन उसे 1.03 फीसदी वोट ही मिले थे। लेकिन 2025 में उसे 1.85 फीसदी वोट मिल हैं। यह आंकड़ा करीब दोगुना हो गया है। माना जा रहा है कि इसकी वजह यह है कि मुस्लिमों को लगता है कि जहां भी यादव कम हैं और वे अपने मन के किसी दल या उम्मीदवार को जिता सकते हैं तो फिर सेकुलर दलों को वोट देने की मजबूरी क्यों रहे।

अब सवाल है कि अखिलेश के लिए यह आंकड़ा अलर्ट क्यों है? दरअसल यह अलर्ट इसलिए है क्योंकि यूपी के कई ऐसे जिले हैं, जहां मुसलमानों की आबादी तो अच्छी खासी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का बेस कहे जाने वाले यादवों की संख्या कम है। वेस्ट यूपी का बड़ा इलाका ऐसा ही है। इसके अलावा अखिलेश यादव को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वे आजम खान के बचाव में बहुत ज्यादा मुखर नहीं दिखे। इससे मुस्लिमों में नाराजगी की बात कही जा रही है। यदि यही नैरेटिव काम किया और असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 में कैंडिडेट उतारे तो अखिलेश की चुनौती बढ़ सकती है।