'सतलुज' फिल्म को पंजाब के कोने-कोने में दिखाएगा अकाली दल, सुखबीर बादल बोले- नौजवानों को बताएंगे कांग्रेस राज के अत्याचार

सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद कड़ा पोस्ट साझा करते हुए कांग्रेस शासन के दौरान सिख समुदाय पर हुए कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि इस फिल्म के जरिए पंजाब की युवा पीढ़ी को इतिहास के उस दौर से रू-ब-रू कराया जाएगा जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है।

पंजाब की राजनीति में फिल्म 'सतलुज' को लेकर घमासान तेज हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से इस फिल्म को हटाए जाने के बाद, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक बड़ा ऐलान किया है। बादल ने कहा है कि उनकी पार्टी इस फिल्म को पंजाब के हर गांव और हर नुक्कड़ पर स्क्रीन लगाकर लोगों को दिखाएगी।

सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद कड़ा पोस्ट साझा करते हुए कांग्रेस शासन के दौरान सिख समुदाय पर हुए कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि इस फिल्म के जरिए पंजाब की युवा पीढ़ी को इतिहास के उस दौर से रू-ब-रू कराया जाएगा जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है।

इस फिल्म को लेकर पंजाब की राजनीति में एक अलग ही बवाल मचा है और बड़ी बात ये है कि अगले साल यानी 2027 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से भी अकाली और दूसरे दल अपने-अपने तरीके से इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं।

सुखबीर सिंह बादल ने पोस्ट में क्या लिखा? बादल ने अपने पोस्ट में केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, "शिरोमणि अकाली दल फिल्म 'सतलुज' को पंजाब के हर गांव और कोने-कोने में दिखाएगा। यह फिल्म कांग्रेस शासन के दौरान शहीद भाई जसवंत सिंह जी खालरा सहित हजारों निर्दोष सिख युवाओं और सिख शख्सियतों पर ढहाए गए अमानवीय अत्याचारों की कहानी है, ताकि हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां इस दमन से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें।"

उन्होंने आगे लिखा कि यह फिल्म उस दर्दनाक दौर की सच्चाई को बयां करती है, जो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब पर कांग्रेस पार्टी के सैन्य हमले और दिल्ली समेत दूसरे शहरों में बेकसूर सिखों को जिंदा जलाए जाने के बाद भी नहीं थमा था। बादल का आरोप है कि पंजाब में इस पर आक्रोश जताने वाले हजारों सिख युवाओं को तत्कालीन सरकार ने फर्जी पुलिस एनकाउंटर) में शहीद कर दिया था। अब उस दर्दनाक इतिहास को भी कौम से छीनने की कोशिश हो रही है, जिसे अकाली दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।

क्या है फिल्म 'सतलुज' का विवाद? दिलजीत दोसांझ स्टारर यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है। खालरा ने 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के दौर के दौरान पुलिस द्वारा कथित तौर पर लावारिस बताकर बड़े पैमाने पर किए गए अवैध अंतिम संस्कारों के सच को उजागर किया था। साल 1995 में वे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर उनकी हत्या का मामला चला था।

यह फिल्म लंबे समय से सेंसर बोर्ड (CBFC) के चक्कर काट रही थी और इसमें करीब 127 कट्स लगाने को कहा गया था। बाद में इसका नाम 'पंजाब 95' से बदलकर 'सतलुज' किया गया और इसे पिछले हफ्ते OTT पर रिलीज किया गया था। लेकिन रिलीज के महज दो दिन बाद ही केंद्र सरकार के निर्देशों और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।