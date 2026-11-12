अच्छा है अकाली दल, पंजाब के लिए जरूरी; चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी क्यों करने लगे तारीफ?
पंजाब चुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हंग असेंबली की बात करके भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है।
पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अकाली दल की तारीफ कर सियासी पंडितों को चौंका दिया है। चन्नी ने अकाली दल को अच्छी पार्टी करार दिया और कहा कि पंजाब की राजनीति में इसका बना रहना जरूरी है।
एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब चरणजीत सिंह चन्नी से अकाली दल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'अकाली दल अच्छी पार्टी है। हालांकि यह देखना जरूरी है कि आज के समय में उस दल का नेता कौन है। इस पार्टी का रहना पंजाब के लिए अच्छा है।' चन्नी के इस बयान के बाद कयासों का बादल गरमा गया है।
पंजाब में माफिया चला रहे हैं सरकार: चन्नी
चरणजीत सिंह चन्नी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी AAP को लेकर भी पूछा गया, जो कि इस समय सरकार में है। चन्नी ने कहा,'AAP को पंजाब से कोई हमदर्दी नहीं है। पंजाब भगवंत मान नहीं माफिया चला रहे हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
पंजाब का CM आलाकमान तय करेगा: चन्नी
पंजाब चुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हंग असेंबली की बात करके भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी और उसके आलाकमान तय करेंगे।
कांग्रेस ने की 'पंजाब मंगदा इंसाफ' अभियान की शुरुआत
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बुधवार को 'पंजाब मंगदा इंसाफ' अभियान की शुरुआत की जिसके तहत समाज के हर वर्ग तक पहुंचने और उनकी समस्याओं तथा चिंताओं को प्रभावी ढंग से उठाने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष परगट सिंह और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पार्टी मुख्यालय में इस अभियान की शुरुआत की। पार्टी के अनुसार, 'पंजाब मंगदा इंसाफ' अभियान का उद्देश्य राज्य के लोगों से जुड़ना और किसानों, युवाओं, नशे की समस्या, कानून-व्यवस्था तथा जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों को उठाना है।
साइकिल यात्रा पर निकलेंगे चन्नी
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की 12 नवंबर से शुरू होने वाली साइकिल यात्रा के बारे में पूछे जाने पर बाजवा ने कहा कि यह भी पार्टी के कार्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने कहा, ''चन्नी साहब हमारे भाई हैं। उनके कार्यक्रम से कांग्रेस का संदेश पूरे पंजाब में पहुंचेगा। हम सब मिलकर यह अभियान चलाएंगे। कल हम सभी उनकी साइकिल यात्रा में भी शामिल होंगे।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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