Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अजित पवार विमान हादसे की जांच CBI को देने का अनुरोध, सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान

Feb 22, 2026 10:40 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछले महीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को यह जानकारी दी।

अजित पवार विमान हादसे की जांच CBI को देने का अनुरोध, सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछले महीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा कि‘महायुति’ सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विमान दुर्घटना के संबंध में सभी संदेह दूर हो जाएं।

फडणवीस ने कहाकि मुझे राकांपा (भाजपा की सहयोगी पार्टी) से एक पत्र मिला था। इसमें विमान दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी और मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) और राज्य सीआईडी (अपराध जांच विभाग) ​​की जांच के साथ-साथ सीबीआई भी जांच करेगी। पुणे जिले में बारामती के पास उतरने का प्रयास करते समय विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अजित पवार और उसमें सवार चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना 28 जनवरी को हुई थी।

भतीजे रोहित ने उठाए हैं सवाल
अजित पवार के भतीजे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नेता रोहित पवार ने विमान दुर्घटना की परिस्थितियों और संदिग्ध गड़बड़ी के संबंध में कई आरोप लगाए थे। रोहित पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि घटना की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू को इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। उन्होंने लियरजेट 45 विमान का संचालन करने वाली वीएसआर और उसके नायडू के साथ कथित संबंध को लेकर भी सवाल उठाए थे।

ये भी पढ़ें:हवाई अड्डे पर आंधी, डिब्रूगढ़ से इंफाल की तरफ मोड़ी गई फ्लाइट; कितने यात्री सवार
ये भी पढ़ें:पॉश एरिया में रफ्तार का कहर, चार करोड़ की फरारी ने तीन को कुचला
ये भी पढ़ें:इसलिए मुद्दा भुना रहीं ममता, कांग्रेसी नेता का तंज; किस बात पर साधा निशाना

इस बीच, फडणवीस ने कहा कि डीजीसीए वीएसआर कंपनी का ऑडिट कर रहा है और इसकी सभी 'लॉगबुक' की जांच की जा रही है। उन्होंने कहाकि हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और अटकलों से बचना होगा। संबंधित उचित प्राधिकारी इसकी जांच करेंगे। सभी राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के लिए जांच को महत्वपूर्ण बताते हुए फडणवीस ने कहा कि वह कई बार वीएसआर विमान से यात्रा कर चुके हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Ajit Pawar ajit pawar plane crash
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।