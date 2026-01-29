Ajit Pawar Funeral LIVE: पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार, अमित शाह होंगे शामिल

अजित पवार का अंतिम संस्कार आज

Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद गुरुवार यानी आज उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अजित पवार के पार्थिव शरीर को बुधवार शाम पुणे जिले के बारामती स्थित एक शिक्षण संस्थान में लाया गया। इस दौरान, शोक संतप्त राकांपा कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय निवासी काफी संख्या में वहां एकत्र थे। उन्होंने दिवंगत नेता के सम्मान में नारे लगाए। अजित पवार और चार अन्य लोगों की बुधवार सुबह पुणे जिले में बारामती हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ, जब विमान जिले के बारामती में उतर रहा था। अजित पवार (66) के निधन से न केवल महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है, बल्कि उनकी अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विमान से बरामद किए जाने वाले ‘ब्लैक बॉक्स’ (जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर शामिल हैं) का विश्लेषण किया जाएगा।

29 Jan 2026, 09:26:32 AM IST Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने बताया है कि अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे।

29 Jan 2026, 09:08:29 AM IST Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: अजित पवार की दुखद मौत के बाद महाराष्ट्र सहित पूरा देश स्तब्ध है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और ऑफिसों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। CM देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर राज्य में तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। 30 जनवरी तक राज्य के स्कूल बंद रहेंगे।

29 Jan 2026, 08:54:43 AM IST Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: कलाई घड़ी से हुई अजित पवार के शव की पहचान Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की कलाई घड़ी पुणे जिले में विमान दुर्घटनास्थल पर उनकी पहचान करने में काफी मददगार साबित हुई। ग्रामीण जब घटनास्थल पर पहुंचे तो दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा आग की लपटों में घिरा हुआ था। मलबा बारामती हवाई अड्डे पर रनवे के किनारे से 200 मीटर की दूरी पर बिखरा पड़ा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से हुई। एक वायरल वीडियो में, एक व्यक्ति झुलसे हुए शव की कलाई घड़ी की ओर इशारा करते हुए दावा कर रहा है कि वह अजित पवार हैं। बता दें कि ‘घड़ी’ दिवंगत अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न है।

29 Jan 2026, 08:41:21 AM IST Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अजित पवार को दी श्रद्धांजलि Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देवव्रत ने मुंबई स्थित लोकभवन में आयोजित शोकसभा के दौरान दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इस अवसर पर लोकभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में हुए आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। वह जन-जन से जुड़े, जमीनी स्तर पर जनसंपर्क रखने वाले एक समर्पित, कर्मठ और संवेदनशील जननेता थे। महाराष्ट्र की जनसेवा में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

29 Jan 2026, 08:24:55 AM IST Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: अजित पवार और चार अन्य की मौत मामले में ADR दर्ज Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: पुणे जिले के बारामती में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य की मौत के संबंध में पुलिस ने दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है। पुणे ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने बारामती तालुका पुलिस थाने में , दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज कर ली है।" प्रक्रिया के अनुसार एडीआर को महाराष्ट्र आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया जाएगा, जो वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) की जांच के निष्कर्षों के आधार पर जांच करेगा।

29 Jan 2026, 08:10:10 AM IST Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: राकांपा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग और पार्टी कार्यकर्ता बारामती पहुंचे हैं।

29 Jan 2026, 07:57:07 AM IST Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: परिवार द्वारा स्थापित विद्या प्रतिष्ठान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई Ajit Pawar Plane Crash Funeral LIVE Updates: अजित पवार के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे एक वाहन पर बारामती के मेडिकल कॉलेज से विद्या प्रतिष्ठान लाया गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोग भावुक हो गए और रोने लगे। राकांपा अध्यक्ष का अंतिम संस्कार पवार परिवार द्वारा स्थापित विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।