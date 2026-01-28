अजित पवार के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी, बताया क्यों किया जाएगा उन्हें याद

संक्षेप: इससे पहले अजित पवार का निजी विमान बुधवार सुबह बारामती हवाई पट्टी पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार अजित पवार के साथ एक निजी सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और चालक दल के दो सदस्य की भी मौत हो गई।

Ajit Pawar: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को एक दुखद हादसे में निधन हो गया है। बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके बाद विमान में सवार सभी 5 यात्रियों की मौत हो गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने अजित पवार को याद करते हुए कहा है कि उनका असमय निधन बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि अजित पवार जनता के नेता थे। उनकी जमीनी पकड़ अद्भुत थी। उन्हें महाराष्ट्र की जनता की फ्रंट पर रहकर सेवा करने के लिए जाना जाता था। पीएम मोदी ने लिखा, “प्रशासनिक मामलों पर उनकी समझ और गरीबों के लिए उनके काम याद किए जाएंगे। उनका असमय निधन बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। उनके परिवार और लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति!”

विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त इससे पहले बुधवार सुबह पुणे में अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पवार राज्य में पांच फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। फ्लाइट रडार के मुताबिक विमान ने मुंबई से सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी और सुबह करीब आठ बजकर 45 मिनट पर यह रडार की पहुंच से गायब हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विमान सुबह आठ बजकर 50 मिनट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना के वक्त उसमें पांच लोग सवार थे।

पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया है कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। उन्होंने बताया, ‘‘विमान में सवार सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका।’’ वहीं एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पायलट ने विमान को उतारने का प्रयास करने से पहले हवाई पट्टी के पास खराब दृश्यता के बारे में बताया था।