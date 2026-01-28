Ajit Pawar: मैं शरद पवार का बेटा होता तो मौका मिलता, CM बनने की अधूरी इच्छा लेकर चले गए अजित पवार

Hindustan Hindi News
Ajit Pawar Death: 5 दिसंबर 2024 को अजित पवार अपने राजनीतिक करियर में 6वीं बार डिप्टी सीएम बने थे। वह पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में यह भूमिका निभा चुके हैं। साल 2010 में उन्होंने पहली बार यह पद संभाला था। वह 8 बार बारामती से विधायक रहे।

Jan 28, 2026 10:29 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे। बुधवार को एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया है। डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड कायम कर चुके अजित मन में मुख्यमंत्री बनने की अधूरी ख्वाहिश लेकर दुनिया से विदा हो गए। वह कई बार खुलकर अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। महाराष्ट्र के 2024 विधानसभा चुनाव के बाद वह 6वीं बार डिप्टी सीएम बने थे।

CM बनने की इच्छा

एक मौके पर तो अजित ने यह भी कह दिया था कि अगर वह शरद पवार के बेटे होते, तो सीएम बन जाते। उन्होंने कहा था, 'अगर मैं शरद पवार का बेटा होता, तो क्या मुझे मौका नहीं मिलता? जरूर मिलता। सिर्फ इसलिए कि मैं शरद पवार का बेटा नहीं हूं, मुझे मौका नहीं दिया गया। यह कैसा अन्याय है।' उन्होंने सीनियर पवार से अलग होकर एनसीपी के दो गुट तैयार कर लिए थे।

रिकॉर्ड डिप्टी सीएम

5 दिसंबर 2024 को अजित पवार अपने राजनीतिक करियर में 6वीं बार डिप्टी सीएम बने थे। वह पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में यह भूमिका निभा चुके हैं। साल 2010 में उन्होंने पहली बार यह पद संभाला था। वह 8 बार बारामती से विधायक रहे।

साल 2010 में चव्हाण के बाद 2012 में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार में वह उपमुख्यमंत्री बने। इसके बाद नवंबर 2019 में फडणवीस की कुछ दिनों की सरकार में वह डिप्टी सीएम बने थे। इसके बाद ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में भी उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला था। साल 2022 में भाजपा और शिवसेना के साथ उन्होंने एनसीपी को शामिल किया और डिप्टी सीएम बने।

अजित पवार को CM नहीं बनाने की साजिश?

कहा जाता है कि साल 2004 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश नहीं किया था। तब ऐसा कहा जा रहा था कि फैसला अजित पवार को पार्टी में साफतौर पर नंबर 2 की हैसियत हासिल करने से रोकना था। हालांकि, इसे लेकर पार्टी या अजित पवार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा।

