ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को इनाम देना चाहिए, बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा
बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वह इस विषय पर कोई विशेष सुझाव नहीं देना चाहते, लेकिन सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जरूरतों के अनुसार फैसला लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
असम में एआईयूडीएफ (AIUDF) के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार को अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देना चाहिए। अजमल ने कहा, ‘ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे ज्यादा बच्चे पैदा हो सकें। जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है।’
बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वैसे मेरा कोई सुझाव नहीं है मगर आपको इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘लोगों को अपने हिसाब से चलने दीजिए। इससे रेशियो बना रहेगा। गरीबी के चलते जनसंख्या का अनुपात गिरा हुआ है। फिलहाल तो लोगों के पास बीबी और बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है।’
अजमल ने असम विधानसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ
एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सोमवार को असम विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अन्य नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के लगभग एक महीने बाद अजमल ने यह शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने मध्य असम के बिन्नाकांडी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अजमल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधानसभा के सोशल मीडिया पेज पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बैठक कक्ष में आयोजित किया गया, जहां विधानसभा सचिव प्रभारी राजीव भट्टाचार्य ने कार्यवाही का संचालन किया।
नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों ने नई सरकार के प्रथम सत्र के पहले दिन 21 मई को शपथ ग्रहण किया था। एआईयूडीएफ के एक नेता ने बताया कि जब अन्य विधायक शपथ ले रहे थे, तब अजमल हज यात्रा पर गए हुए थे। AIUDF के नेता ने कहा, 'उन्होंने विधानसभा सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया था कि वह शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। हज से लौटने के बाद उन्होंने पुनः पत्र लिखकर शपथ लेने के लिए तिथि और समय निर्धारित करने का अनुरोध किया था। उसी के अनुरूप आज यह व्यवस्था की गई।'
पूर्व में तीन बार लोकसभा सदस्य रह चुके अजमल दूसरी बार असम की राजनीति में विधायक के रूप में लौटे हैं। वह पहली बार वर्ष 2006 में दक्षिण सलमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) से मिलकर बने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीती थीं। भाजपा को 82 सीटें मिलीं, जबकि एजीपी और बीपीएफ ने 10-10 सीटों पर जीत दर्ज की। छह दलों वाले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस और रायजोर दल ने क्रमशः 19 और दो सीटें जीतीं।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें