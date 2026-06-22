ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को इनाम देना चाहिए, बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा

बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वह इस विषय पर कोई विशेष सुझाव नहीं देना चाहते, लेकिन सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जरूरतों के अनुसार फैसला लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

असम में एआईयूडीएफ (AIUDF) के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार को अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देना चाहिए। अजमल ने कहा, ‘ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे ज्यादा बच्चे पैदा हो सकें। जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है।’

बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वैसे मेरा कोई सुझाव नहीं है मगर आपको इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘लोगों को अपने हिसाब से चलने दीजिए। इससे रेशियो बना रहेगा। गरीबी के चलते जनसंख्या का अनुपात गिरा हुआ है। फिलहाल तो लोगों के पास बीबी और बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है।’

अजमल ने असम विधानसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सोमवार को असम विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अन्य नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के लगभग एक महीने बाद अजमल ने यह शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने मध्य असम के बिन्नाकांडी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अजमल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधानसभा के सोशल मीडिया पेज पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बैठक कक्ष में आयोजित किया गया, जहां विधानसभा सचिव प्रभारी राजीव भट्टाचार्य ने कार्यवाही का संचालन किया।

नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों ने नई सरकार के प्रथम सत्र के पहले दिन 21 मई को शपथ ग्रहण किया था। एआईयूडीएफ के एक नेता ने बताया कि जब अन्य विधायक शपथ ले रहे थे, तब अजमल हज यात्रा पर गए हुए थे। AIUDF के नेता ने कहा, 'उन्होंने विधानसभा सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया था कि वह शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। हज से लौटने के बाद उन्होंने पुनः पत्र लिखकर शपथ लेने के लिए तिथि और समय निर्धारित करने का अनुरोध किया था। उसी के अनुरूप आज यह व्यवस्था की गई।'