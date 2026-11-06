'CM की नौकरी भी तो सरकारी है', योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा पर नेहा बोरा का तंज

भाजपा की ओर से आयोजित पदयात्रा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद EVM, निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के SIR पर सवाल उठाने लगती है।

गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को लेकर AISA चीफ नेहा बोरा ने निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए कहा, 'आपने नियम बनाया था कि प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब बस इस नियम पर अमल कर दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की नौकरी भी तो सरकारी है।' सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से इस पोस्ट पर तरह-तरह की टिप्पणियां आई हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दलों का अभियान लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने-अपने परिवारों को बचाने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारवादी राजनीति के कारण इन दलों में नेतृत्व एक ही परिवार तक सीमित रहता है। भाजपा की ओर से आयोजित पदयात्रा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद EVM, निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के SIR पर सवाल उठाने लगती है। हार की समीक्षा करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना उसकी आदत बन गई है।

पदयात्रा के दौरान सीएम योगी साधा निशाना मुख्यमंत्री योगी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनकी तुलना ऐसे विद्यार्थी से की, जो परीक्षा में असफल होने के बाद अपनी गलतियां स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाता है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल के राष्ट्रमंडल खेल, 2जी और कोयला घोटालों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अराजकता से परेशान जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी को देश की जिम्मेदारी सौंपी थी। सपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी की पिछली सरकारों में गुंडागर्दी, दंगे और कर्फ्यू आम बात हो गई थी। उन्होंने कोसीकलां, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बरेली, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मेरठ और सहारनपुर की घटनाओं का भी जिक्र किया।