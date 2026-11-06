'CM की नौकरी भी तो सरकारी है', योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा पर नेहा बोरा का तंज
भाजपा की ओर से आयोजित पदयात्रा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद EVM, निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के SIR पर सवाल उठाने लगती है।
गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को लेकर AISA चीफ नेहा बोरा ने निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए कहा, 'आपने नियम बनाया था कि प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब बस इस नियम पर अमल कर दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की नौकरी भी तो सरकारी है।' सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से इस पोस्ट पर तरह-तरह की टिप्पणियां आई हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दलों का अभियान लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने-अपने परिवारों को बचाने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारवादी राजनीति के कारण इन दलों में नेतृत्व एक ही परिवार तक सीमित रहता है। भाजपा की ओर से आयोजित पदयात्रा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद EVM, निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के SIR पर सवाल उठाने लगती है। हार की समीक्षा करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना उसकी आदत बन गई है।
पदयात्रा के दौरान सीएम योगी साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनकी तुलना ऐसे विद्यार्थी से की, जो परीक्षा में असफल होने के बाद अपनी गलतियां स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाता है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल के राष्ट्रमंडल खेल, 2जी और कोयला घोटालों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अराजकता से परेशान जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी को देश की जिम्मेदारी सौंपी थी। सपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी की पिछली सरकारों में गुंडागर्दी, दंगे और कर्फ्यू आम बात हो गई थी। उन्होंने कोसीकलां, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बरेली, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मेरठ और सहारनपुर की घटनाओं का भी जिक्र किया।
सीएम योगी ने कांग्रेस पर 1975 में आपातकाल लगाने और 1984 की सिख विरोधी हिंसा का जिक्र करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था, जबकि आज वहां भव्य मंदिर बनकर तैयार है। योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास के साथ आगे बढ़ने की बात कही। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर है, इसलिए अपनी चुनावी हार के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें