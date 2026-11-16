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एयरलाइन की कर्मचारी, जंगल में दोस्त के साथ घूमने आई, 3 लुटेरों ने चाकू मारकर की हत्या, पुलिस को कुछ और भी शक!

By Shubham Sharma
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मृतक महिला की पहचान वर्षा तुरकर के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरी-नवगांव की रहने वाली थी। वह कुछ ही दिन पहले त्योहार मनाने अपने घर लौटी थी। वारदात के समय उसके साथ गोंदिया का रहने वाला उसका दोस्त नितेश अग्रवाल मौजूद था।

Airline employee stabbed to death by three robbers Maharashtra forest with male friend
मृतक महिला की पहचान वर्षा तुरकर के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरी-नवगांव की रहने वाली थी। (File Photo)

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के एक जंगल में लूट की कथित कोशिश के दौरान एक प्रमुख एयरलाइन कंपनी की 35 साल की महिला कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुणे एयरपोर्ट पर काम करने वाली यह महिला दिवाली की छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी और घटना के वक्त अपने एक पुरुष मित्र के साथ घूमने निकली थी।

मृतक महिला की पहचान वर्षा तुरकर के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरी-नवगांव की रहने वाली थी। वह कुछ ही दिन पहले त्योहार मनाने अपने घर लौटी थी। वारदात के समय उसके साथ गोंदिया का रहने वाला उसका दोस्त नितेश अग्रवाल मौजूद था।

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वैनगंगा नदी के पास जंगल में हुआ हमला

नितेश अग्रवाल ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसके मुताबिक दोनों तिरोड़ा तहसील के दवनीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनी-बोंडरानी में वैनगंगा नदी के पास स्थित सागौन के जंगल में गए थे। इसी दौरान तीन अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने की कोशिश की।

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कथित लूट के विरोध के दौरान हमलावरों ने वर्षा पर चाकू से हमला कर दिया और उसके पेट में घोंप दिया। हमले के बाद लहूलुहान हालत में वर्षा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गले की सोने की चेन सुरक्षित, लूट की कहानी पर गहराया शक

घटना की सूचना मिलते ही दवनीवाड़ा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वारदात के वक्त वर्षा के साथ मौजूद उसके दोस्त नितेश अग्रवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।

इस मामले में एक बड़ा पेच तब फंसा जब जांच के दौरान वर्षा के गले में पहनी सोने की चेन पूरी तरह सुरक्षित पाई गई। हमलावरों ने चेन को हाथ तक नहीं लगाया था। इस बात ने पुलिस का माथा ठनका दिया है। अब जांच अधिकारी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या यह वाकई लूटपाट का मामला था या फिर हत्या के पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है।

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पुलिस नितेश अग्रवाल की बताई गई तीन अज्ञात हमलावरों की कहानी की सच्चाई भी परख रही है। सबूत जुटाने के लिए मौके पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीमों को भेजा गया है। पुलिस लूट के एंगल के साथ-साथ घटना के वक्त साथ मौजूद दोस्त की भूमिका समेत हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है।

अग्रवाल ने दावा किया था कि नकाबपोश लुटेरों ने दोनों पर हमला किया और करीब 40,000 रुपए कैश और सोने के गहने लेकर फरार हो गए। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, वर्षा पुणे हवाई अड्डे पर एक निजी एयरलाइन के टिकट काउंटर पर काम करती थी और पुणे के धनोरी इलाके में रहती थी।

वह अपनी ढाई साल की बेटी के साथ दिवाली मनाने के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के नवेगांव किन्ही गांव स्थित अपने मायके गई थी। उसे रविवार को पुणे लौटना था।

पुलिस के अनुसार, वर्षा शनिवार शाम करीब 4 बजे गोंडिया के मनोहर चौक निवासी अग्रवाल के साथ घर से निकली। दोनों एक मंदिर के पीछे स्थित वैनगंगा नदी के पास बोंद्रानी वन क्षेत्र में गए थे।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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