हवाई सफर होगा महंगा? इंडिगो यात्रियों को लग सकता है बड़ा झटका; CEO ने किराया बढ़ाने के दिए संकेत
इंडिगो के CEO विली वॉल्श ने गुरुवार को कहा कि फ्यूल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से कंपनी के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। सितंबर तिमाही में इंडिगो को ₹1879 करोड़ का घाटा हुआ।
इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विली वॉल्श ने गुरुवार को साफ कहा कि एयरलाइन के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उनकी बात का मतलब था कि फ्यूल की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी है कि कंपनी सिर्फ खर्च काटने या दूसरे तरीकों से इस बोझ को नहीं संभाल पा रही। सितंबर तिमाही में इंडिगो को ₹1879 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। दरअसल, कंपनी का फ्यूल बिल पिछले साल के मुकाबले 67.2 प्रतिशत बढ़कर करीब ₹9967 करोड़ हो गया। इतनी बड़ी बढ़ोतरी को किराए बढ़ाकर और दूसरे कदमों से कंपनी सिर्फ 60 प्रतिशत ही पूरा कर पाई। यानी बाकी 40 प्रतिशत खर्च कंपनी को खुद उठाना पड़ा, जिससे नुकसान बढ़ा।
रेवेन्यू बढ़ा लेकिन घाटा बना रहा
इंडिगो का ऑपरेशन से रेवेन्यू साल-दर-साल 25.9 प्रतिशत बढ़कर ₹23,364 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹2582 करोड़ का घाटा हुआ था, जो इस बार घटकर ₹1879 करोड़ रह गया। यानी नुकसान कम हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एविएशन फ्यूल की ऊंची कीमतों और रुपये की कमजोरी ने कंपनी के फाइनेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा। वॉल्श ने फ्यूल की बढ़ोतरी के असर के बारे में कहा कि नहीं, हम फ्यूल बिल में हुई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी को ऑफसेट नहीं कर पाए हैं। कई दूसरी एयरलाइन्स की तरह हमने भी लगभग 60 प्रतिशत ही रिकवर किया। इसलिए हम फ्यूल कॉस्ट को कुछ हद तक ही पूरा कर पाए, लेकिन इससे हमें इस तिमाही में करीब 19 अरब रुपये का नेट लॉस हुआ।
किराया बढ़ाना जरूरी लेकिन...
CEO ने आगे बताया कि इंडिगो यात्रियों की मांग पर बुरा असर न पड़े, इसलिए किराए में बढ़ोतरी को जितना हो सके कम रखने की कोशिश करेगी। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि फ्यूल की अतिरिक्त लागत को रिकवर करने के लिए टिकट के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास फ्यूल बिल में हुई बहुत बड़ी बढ़ोतरी को कम करने के लिए किराया बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया भर की एयरलाइन्स को बहुत ज्यादा फ्यूल कीमतों की वजह से ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
फ्यूल इतना महंगा क्यों हुआ?
वॉल्श ने बताया कि फ्यूल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ी। जेट फ्यूल के प्रीमियम में भी तेज बढ़ोतरी हुई, जिसे क्रैक स्प्रेड कहते हैं। क्रैक स्प्रेड वह फर्क है जो रिफाइनरी को जेट फ्यूल बनाने पर मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री में 47 साल से हूं। मैंने वह देखा है जिसे मैं ट्रैक फ्यूल कॉस्ट कहता हूं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आमतौर पर क्रैक स्प्रेड औसतन 21-22 प्रतिशत रहता है, लेकिन इस साल यह औसतन करीब 65 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी। वॉल्श ने इसकी वजह रिफाइनिंग कैपेसिटी में आई रुकावट को बताया और कहा कि फ्यूल कॉस्ट कुछ समय तक ऊंची रह सकती है।
रुपये की गिरावट से खर्च और बढ़ा
रुपये की कीमत में गिरावट ने इंडिगो का खर्च और बढ़ा दिया। कंपनी के खर्च का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता है। वॉल्श ने कहा कि हमारे नॉन-फ्यूल खर्च का 50 से 60 प्रतिशत डॉलर में है। इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरने का हम पर साफ तौर पर काफी असर पड़ रहा है। सरकार की फ्यूल प्राइस स्टेबिलाइजेशन स्कीम में शामिल होने की संभावना के बारे में उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है। अगर स्कीम कंपनी के लिए सही लगी तो इंडिगो इसमें शामिल होने पर विचार करेगी।
यात्री संख्या, लोड फैक्टर और यील्ड
सितंबर तिमाही में इंडिगो ने 2.75 करोड़ यात्री ढोए। यह आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में 4.7 प्रतिशत कम है। कंपनी की कैपेसिटी में 1 प्रतिशत की कमी आई, जबकि पैसेंजर लोड फैक्टर 2.2 प्रतिशत पॉइंट गिरकर 80.3 प्रतिशत रह गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि यील्ड, यानी प्रति यात्री किलोमीटर से होने वाली कमाई, 34.3 प्रतिशत बढ़ गई। इसका मतलब है कि किराए बढ़ने से कंपनी को हर यात्री से ज्यादा कमाई हुई, हालांकि यात्री संख्या थोड़ी कम रही।
त्योहारी सीजन से उम्मीद
वॉल्श ने कहा कि ज्यादा किराए के बावजूद मांग मजबूत बनी हुई है। उन्होंने दिसंबर तिमाही को लेकर उम्मीद जताई, क्योंकि इस समय आमतौर पर त्योहारों के मौसम में यात्रा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि हम अभी के क्वार्टर में जा रहे हैं। फेस्टिव सीजन के दौरान तीसरा क्वार्टर आमतौर पर मजबूत होता है। हम सही तरीकों पर ध्यान देंगे, लेकिन मैं लंबे समय की ग्रोथ के मौकों को लेकर पॉजिटिव हूं। एयरलाइन को उम्मीद है कि दिसंबर तिमाही में उपलब्ध सीट किलोमीटर (ASK) से मापी गई कैपेसिटी कम सिंगल डिजिट में बढ़ेगी। यानी क्षमता में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।
नेटवर्क की समीक्षा, लेकिन विस्तार जारी
वॉल्श ने कहा कि इंडिगो ज्यादा फ्यूल कॉस्ट को मैनेज करने के लिए अपने नेटवर्क और कैपेसिटी की समीक्षा करेगी। लेकिन कंपनी भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट और पायलट में निवेश करना जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि एयरलाइन का काफी कम कॉस्ट बेस और मजबूत कैश पोजीशन उसे मौजूदा चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। वॉल्श ने फ्यूल की ऊंची कीमत को एक अस्थायी समस्या बताया और कहा कि इंडिगो अपने लंबे समय के विस्तार प्लान में देरी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने किसी भी लॉन्ग-टर्म प्लान में देरी नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हम इस समय फ्यूल की कीमत देख रहे हैं। इतिहास बताता है कि इंडस्ट्री फ्यूल की कीमत चाहे जो भी हो, उसके हिसाब से खुद को ढाल लेती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें