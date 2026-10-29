हवाई सफर होगा महंगा? इंडिगो यात्रियों को लग सकता है बड़ा झटका; CEO ने किराया बढ़ाने के दिए संकेत

इंडिगो के CEO विली वॉल्श ने गुरुवार को कहा कि फ्यूल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से कंपनी के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। सितंबर तिमाही में इंडिगो को ₹1879 करोड़ का घाटा हुआ।

इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विली वॉल्श ने गुरुवार को साफ कहा कि एयरलाइन के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उनकी बात का मतलब था कि फ्यूल की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी है कि कंपनी सिर्फ खर्च काटने या दूसरे तरीकों से इस बोझ को नहीं संभाल पा रही। सितंबर तिमाही में इंडिगो को ₹1879 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। दरअसल, कंपनी का फ्यूल बिल पिछले साल के मुकाबले 67.2 प्रतिशत बढ़कर करीब ₹9967 करोड़ हो गया। इतनी बड़ी बढ़ोतरी को किराए बढ़ाकर और दूसरे कदमों से कंपनी सिर्फ 60 प्रतिशत ही पूरा कर पाई। यानी बाकी 40 प्रतिशत खर्च कंपनी को खुद उठाना पड़ा, जिससे नुकसान बढ़ा।

रेवेन्यू बढ़ा लेकिन घाटा बना रहा इंडिगो का ऑपरेशन से रेवेन्यू साल-दर-साल 25.9 प्रतिशत बढ़कर ₹23,364 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹2582 करोड़ का घाटा हुआ था, जो इस बार घटकर ₹1879 करोड़ रह गया। यानी नुकसान कम हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एविएशन फ्यूल की ऊंची कीमतों और रुपये की कमजोरी ने कंपनी के फाइनेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा। वॉल्श ने फ्यूल की बढ़ोतरी के असर के बारे में कहा कि नहीं, हम फ्यूल बिल में हुई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी को ऑफसेट नहीं कर पाए हैं। कई दूसरी एयरलाइन्स की तरह हमने भी लगभग 60 प्रतिशत ही रिकवर किया। इसलिए हम फ्यूल कॉस्ट को कुछ हद तक ही पूरा कर पाए, लेकिन इससे हमें इस तिमाही में करीब 19 अरब रुपये का नेट लॉस हुआ।

किराया बढ़ाना जरूरी लेकिन... CEO ने आगे बताया कि इंडिगो यात्रियों की मांग पर बुरा असर न पड़े, इसलिए किराए में बढ़ोतरी को जितना हो सके कम रखने की कोशिश करेगी। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि फ्यूल की अतिरिक्त लागत को रिकवर करने के लिए टिकट के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास फ्यूल बिल में हुई बहुत बड़ी बढ़ोतरी को कम करने के लिए किराया बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया भर की एयरलाइन्स को बहुत ज्यादा फ्यूल कीमतों की वजह से ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

फ्यूल इतना महंगा क्यों हुआ? वॉल्श ने बताया कि फ्यूल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ी। जेट फ्यूल के प्रीमियम में भी तेज बढ़ोतरी हुई, जिसे क्रैक स्प्रेड कहते हैं। क्रैक स्प्रेड वह फर्क है जो रिफाइनरी को जेट फ्यूल बनाने पर मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री में 47 साल से हूं। मैंने वह देखा है जिसे मैं ट्रैक फ्यूल कॉस्ट कहता हूं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आमतौर पर क्रैक स्प्रेड औसतन 21-22 प्रतिशत रहता है, लेकिन इस साल यह औसतन करीब 65 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी। वॉल्श ने इसकी वजह रिफाइनिंग कैपेसिटी में आई रुकावट को बताया और कहा कि फ्यूल कॉस्ट कुछ समय तक ऊंची रह सकती है।

रुपये की गिरावट से खर्च और बढ़ा रुपये की कीमत में गिरावट ने इंडिगो का खर्च और बढ़ा दिया। कंपनी के खर्च का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता है। वॉल्श ने कहा कि हमारे नॉन-फ्यूल खर्च का 50 से 60 प्रतिशत डॉलर में है। इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरने का हम पर साफ तौर पर काफी असर पड़ रहा है। सरकार की फ्यूल प्राइस स्टेबिलाइजेशन स्कीम में शामिल होने की संभावना के बारे में उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है। अगर स्कीम कंपनी के लिए सही लगी तो इंडिगो इसमें शामिल होने पर विचार करेगी।

यात्री संख्या, लोड फैक्टर और यील्ड सितंबर तिमाही में इंडिगो ने 2.75 करोड़ यात्री ढोए। यह आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में 4.7 प्रतिशत कम है। कंपनी की कैपेसिटी में 1 प्रतिशत की कमी आई, जबकि पैसेंजर लोड फैक्टर 2.2 प्रतिशत पॉइंट गिरकर 80.3 प्रतिशत रह गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि यील्ड, यानी प्रति यात्री किलोमीटर से होने वाली कमाई, 34.3 प्रतिशत बढ़ गई। इसका मतलब है कि किराए बढ़ने से कंपनी को हर यात्री से ज्यादा कमाई हुई, हालांकि यात्री संख्या थोड़ी कम रही।

त्योहारी सीजन से उम्मीद वॉल्श ने कहा कि ज्यादा किराए के बावजूद मांग मजबूत बनी हुई है। उन्होंने दिसंबर तिमाही को लेकर उम्मीद जताई, क्योंकि इस समय आमतौर पर त्योहारों के मौसम में यात्रा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि हम अभी के क्वार्टर में जा रहे हैं। फेस्टिव सीजन के दौरान तीसरा क्वार्टर आमतौर पर मजबूत होता है। हम सही तरीकों पर ध्यान देंगे, लेकिन मैं लंबे समय की ग्रोथ के मौकों को लेकर पॉजिटिव हूं। एयरलाइन को उम्मीद है कि दिसंबर तिमाही में उपलब्ध सीट किलोमीटर (ASK) से मापी गई कैपेसिटी कम सिंगल डिजिट में बढ़ेगी। यानी क्षमता में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।