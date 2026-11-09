दिल्ली ही नहीं, लखनऊ से चेन्नई तक जहरीली हो गई हवा; 1000 पार हो गया AQI
दिवाली के बाद दिल्ली, लखनऊ, मुंबई समेत कई शहर गैस चैंबर बन गए। कई शहरों में एक्यूआई 1000 को पार कर गया। वहीं इन शहरों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया।
दिवाली के बाद पटाखों का असर अब हवा में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली तो धुंध की मोटी चादर में लिपटा हुआ है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में AQI 400 को पार कर गया है। वहीं कई ऐसे शहर हैं जहां का एक्यूआई 1000 को पार कर गया।राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा और पंजाब के शहरों में भी प्रदूषण की चादर दिखाई दी। चेन्नई की हवा बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। यहां एक्यूआई 1500 के पार दर्ज किया गया। इसकी वजह से ही चेन्नई ओपन विमन सिंगल्स फाइनल मैच एक दिन के लिए टाल दिया गया है।
किन शहरों में 1000 पार कर गया AQI
रात में करीब 9 से 10 बजे के बीच के डेटा के मुताबिक राजस्थान के श्रीगंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1,132 दर्ज किया गया। वहीं तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक्यूआई 1112 और चेन्नई का 1543 दर्ज किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर का एक्यूआई 1091 था। इसी तरह पंजाब के फरीदकोट और लुधियाना का एक्यूआई 1100 के करीब दर्ज किया गया। पुदुचेरी में रात का AQI 1057 था।
लखनऊ और मुंबई में भी सांस लेना मुश्किल
आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में एक्यूआई 721 तक पहुंचा। वहीं एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद का 530 और नोएडा का एक्यूआई 528 रहा। बिहार की राजधानी पटना का एक्यूआई भी 330 दर्ज किया गया। पंजाब के बठिंडा में 1056 एक्यूआई रहा। भोपाल में 595 और मुंबई का एक्यूआई 466 रहा। लखनऊ का एक्यूआई 628 दर्ज किया गया। इस तरह केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि कई अन्य शहरों का हाल उससे भी बुरा रहा।
ये हैं देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर
देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल बठिंडा का एक्यूआई 1056 दर्ज किया गया। यह बेहद खतरनाक स्तर पर था। इसके बाद फरीदकोट और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। सुबह के 7 बजे दिल्ली का एक्यूआई 1034 तक पहुंच गया। चौथे नंबर पर सिरसा और पांचवें नंबर पर राजस्थान का श्रीगंगानागर रहा। छठे नंबर पर भोपाल, सातवें पर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, आठवें नंबर पर गोरखपुर, नौवें पर मध्य प्रदेश का इंदौर और 10वें नंबर परउज्जैन है। इंदौर का एक्यूआई 630 और उज्जैन का 620 दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें