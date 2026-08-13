गांजा पीकर प्लेन उड़ाने वाली घटना के बाद ऐक्शन में एयर इंडिया, सभी पायलट्स का होगा ड्रग्स टेस्ट
एयर इंडिया फ्लाइट में गांजा पीकर प्लेन उड़ाने की घटना के बाद लगातार ऐक्शन जारी है। एयर इंडिया ने अब अपने सभी पायलट्स की ड्रग्स टेस्ट करने का फैसला लिया है।
फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई दुर्घटना के बाद विमानन कंपनी ऐक्शन में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद कंपनी ने अपने सभी पायलट्स के ड्रग्स टेस्ट को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। इसमें वह सभी दवाइयां और पदार्थ शामिल होंगे, जो किसी भी तरीके से प्रतिबंधित हैं। यह टेस्टिंग आज गुरुवार से ही शुरू होने वाली है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया की तरफ से आए मेमो में कहा गया है कि यह टेस्टिंग पुरानी रेगुलेटरी टेस्टिंग से कहीं ज्यादा होगी।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें