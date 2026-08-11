एयर इंडिया टर्बुलेंस: फुकेट-दिल्ली फ्लाइट कांड पर सरकार ने CEO कैंपबेल विल्सन को तलब किया

बैठक के दौरान एयर इंडिया के बेड़े में सुरक्षा मानकों, रखरखाव प्रोटोकॉल और हाल की घटनाओं से निपटने की एयरलाइन की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई।

एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस के बाद एक कर्मचारी घायल यात्री को स्ट्रेचर पर लिटाकर उसके साथ मौजूद।

हाल ही में एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट (AI2379) में हवा के बीच हुए भीषण टर्बुलेंस और सुरक्षा से जुड़ी लगातार सामने आ रही परिचालन चिंताओं के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने मंगलवार को एयर इंडिया के निवर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन को मुख्यालय तलब कर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस आपातकालीन समीक्षा बैठक में एविएशन सेक्टर के शीर्ष अधिकारी और रेगुलेटरी एजेंसियां शामिल हुईं, जिसमें नागरिक उड्डयन सचिव, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान एयर इंडिया के बेड़े में सुरक्षा मानकों, रखरखाव प्रोटोकॉल और हाल की घटनाओं से निपटने की एयरलाइन की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई।

एयर इंडिया ने शुरू में इस घटना को कुछ समय के लिए हुई अशांति के कारण ऊंचाई में आए बदलाव के रूप में बताया था। हालांकि, बाद में डीजीसीए ने इसे "गंभीर घटना" घोषित कर जांच AAIB को सौंप दी। विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को विश्लेषण के लिए सुरक्षित कर लिया गया है।

क्या थी AI2379 फुकेट-दिल्ली फ्लाइट की घटना? यह पूरा घटनाक्रम 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI2379 (एयरबस A320) के दौरान हुए हादसे के बाद बढ़ा है। विमान के अचानक 300 फीट तक नीचे गिरने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया था। मंत्रालय और डीजीसीए (DGCA) अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना मौसम संबंधी खराब टर्बुलेंस के कारण हुई या इसके पीछे कोई तकनीकी या प्रक्रियात्मक खामी थी। इस हादसे में तीन बच्चों सहित 137 यात्री और आठ क्रू सदस्य सवार थे।

लैंडिंग के बाद 13 यात्रियों और चार केबिन क्रू सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया। एयर इंडिया ने बाद में बताया कि पांच यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य का इलाज और निगरानी जारी है।

एयरलाइन ने कहा कि वह प्रभावित यात्रियों और क्रू को हर जरूरी मदद दे रही है और जांच कर रही एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है।

ओपन-सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, उड़ान के दौरान विमान की ऊंचाई में थोड़ी देर के लिए अचानक कमी आई थी। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में विमान के केबिन के अंदर नुकसान भी दिखाई दे रहा है।