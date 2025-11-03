Hindustan Hindi News
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में तकनीकी गड़बड़ी, करानी पड़ी आपात लैंडिंग

संक्षेप: ताजा मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया की उड़ान से जुड़ा है, जिसमें तकनीकी खराबी आने के बाद उसे मंगोलिया की ओर डायवर्ट किया गया है।

Mon, 3 Nov 2025 06:34 PM
एक बार फिर एयर इंडिया के विमान में तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के बाद उसे डायवर्ट किया गया है। ताजा मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को से वाया कोलकाता नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया की उड़ान से जुड़ा है, जिसमें तकनीकी खराबी आने के बाद सोमवार को उसे मंगोलिया को उलानबटार में ऐहतियातन आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। एयरलाइन्स के आधिकारिक बयान के अनुसार, विमान उलानबटार में सुरक्षित उतर गया है और आवश्यक जाँच से गुजर रहा है।

एयर इंडिया की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली आ रहे विमान AI174 की मंगोलिया के उलानबटार में एहतियातन लैंडिंग कराई गई है, क्योंकि उड़ान चालक दल को रास्ते में तकनीकी समस्या का संदेह था।

यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिशें जारी

बयान में कहा गया है, “विमान उलानबटार में सुरक्षित रूप से उतर गया है और आवश्यक जाँच से गुजर रहा है। हम सभी यात्रियों की सहायता के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही सभी को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। एयर इंडिया में, यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

विदेश मंत्रालय के अधिकारी कर रहे मदद

उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस उड़ान का संचालन एक बोइंग 777 विमान कर रहा था। एयरलाइंस की तरफ से विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मंगोलिया में फंसे एयर इंडिया के यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

