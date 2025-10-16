30 साल का करियर, अपना बचाव नहीं कर सकते; SC पहुंचे AI हादसे में जान गंवाने वाले पायलट के पिता

संक्षेप: एयर इंडिया विमान हादसे के समय विमान के पायलट सुमित के पिता पुष्करराज सभरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। उनका कहना है कि विमान हादसे की शुरुआती जांच बहुत ज्यादा गलत है।

गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में पायलट सुमीत सभरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने विमान हादसे में न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की है। साथ ही, उन्होंने कहा है कि उनके बेटे का 30 सालों का बेदाग करियर था और इस दौरान एक भी हादसा नहीं हुआ था। एयर इंडिया-171 विमान हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी और विमान में सिर्फ एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो गई थी। पिता ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई वाले पैनल से जांच करवाने की मांग की है और कहा है कि चूंकि पायलट अब दुनिया में नहीं है, इसलिए अपना बचाव नहीं कर सकते हैं।

विमान ऑपरेट करने वाले पायलट सुमित के पिता पुष्करराज सभरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। उनका कहना है कि विमान हादसे की शुरुआती जांच बहुत ज्यादा गलत है। जांच टीम का ज्यादातर फोकस विमान के पायलट पर है। चूंकि, अब पायलट दुनिया में नहीं हैं, इसलिए वे अपना बचाव भी नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की शुरुआती जांच रिपोर्ट में विमान हादसे का कारण इंसानी गलती बताया गया है।

एनडीटीवी के अनुसार, याचिका में आगे कहा गया है कि कैप्टन सभरवाल का 30 साल से ज्यादा का बेदाग करियर था, जिसमें उन्होंने बिना किसी घटना के 15 हजार से ज्यादा घंटों की उड़ान भरी थी। इसमें बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट के भी साढ़े आठ हजार घंटे शामिल हैं। इस दौरान एक भी ऐसी गलती सामने नहीं आई थी, जिसमें किसी की मौत हुई हो। याचिका में पुष्करराज सभरवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एविएशन एक्सपर्ट्स के एक पैनल से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) के दो अधिकारी, जो उनसे मिलने आए थे, ने इशारा किया था कि उनके बेटे, सुमीत सभरवाल ने टेक-ऑफ के बाद प्लेन के इंजन का फ्यूल काट दिया था। हालांकि, सरकार ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है, और जांच को बहुत साफ और बहुत गहराई से बताया है।

वहीं, रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार, 11 अक्टूबर को, पिता ने कोर्ट को बताया कि इन्वेस्टिगेशन टीम ज्यादातर मरे हुए पायलटों पर फोकस कर रही थी, जबकि दूसरे ज्यादा सही टेक्निकल और प्रोसीजरल कारणों की जांच करने या उन्हें खत्म करने में नाकाम रही। नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले दो सूत्रों ने कहा कि इसमें यह भी कहा गया कि सरकारी जांच को बंद कर दिया जाए और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई वाले एक नए पैनल को सौंप दिया जाए, जिसमें एविएशन एक्सपर्ट शामिल हों।