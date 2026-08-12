सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रहा था एयर इंडिया का पायलट, गांजा पीकर उड़ा रहा था विमान
जब विमान तेजी से नीचे आया तो पायलट कॉकपिट के फर्श पर गिरा मिला था। हालांकि, यह साफ नहीं हुआ है कि वह अचानक फ्लाइट के नीचे आने की वजह से नीचे गिर गया या फिर इस घटना के पहले से ही वह नीचे फर्श पर था।
फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट के अचानक नीचे आने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि पायलट इन कमांड सीधे तक नहीं खड़ा हो पा रहा था। डोप टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल देने के लिए पायलट को मदद की जरूरत तक पड़ी थी। इससे पहले सामने आया था कि पायलट इन कमांड ने गांजा का सेवन किया था। लैब रिपोर्ट नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव आई थी।
एयरबस ए320 फ्लाइट चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही थी। इसी दौरान अचानक से फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगा और विमान ऊंचाई से करीब 300 फीट नीचे आ गया। विमान में आठ क्रू मेंबर समेत 137 यात्री सवार थे। इस घटना में 20 यात्रियों को चोट आई थी और चार केबिन क्रू मेंबर भी घायल हुए थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जब विमान तेजी से नीचे आया तो पायलट कॉकपिट के फर्श पर गिरा मिला था। हालांकि, यह साफ नहीं हुआ है कि वह अचानक फ्लाइट के नीचे आने की वजह से नीचे गिर गया या फिर इस घटना के पहले से ही वह नीचे फर्श पर था।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विमान के लैंड करने के बाद पायलट ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एक जांचकर्ता ने उसे बताया कि उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वह उसकी निगरानी हो रही है और इसके बाद उसने पायलट को बैठाने में मदद भी की। इसके बाद, जांचकर्ता ने पायलट का जब डोप टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल लिया जाना था, तब भी उसकी मदद की। सूत्रों के अनुसार, केबिन क्रू के एक सदस्य ने भी पायलट के खिलाफ शिकायत की है कि उसने विमान उड़ाने के दौरान गांजा का सेवन किया था।
पायलट ने फुकेट में लेओवर के दौरान क्रू मेंबर्स के लिए एक पार्टी भी रखी थी। सूत्रों के अनुसार, पिछली फ्लाइट के दौरान पायलट विमान में वॉशरूम गया तो नियमों के अनुसार उसने एक केबिन अटेंडेंट को कुछ समय के लिए उसकी सीट पर बैठने के लिए कहा। अटेंडेंट को पायलट की सीट चलाने में दिक्कत हुई, जिसके बाद पायलट ने उसे डांटा भी। इसके बाद पायलट ने बाद में फुकेट में पार्टी में क्रू को बुलाया, ताकि झगड़ा सुलझाया जा सके। इसके बाद, जब फ्लाइट वापस दिल्ली आ रही थी तब केबिन अटेंडेंट ने केबिन क्रू इनचार्ज को बताया कि वह विमान के पिछले हिस्से में रहना चाहती है और कॉकपिट के पास नहीं काम करना चाहती।
मामले की AAIB कर रहा जांच
इससे पहले, AAIB ने मंगलवार को कहा था कि इस महीने की शुरुआत में एयर इंडिया के विमान के हवा में अचानक 300 फीट का गोता लगाने की घटना की जांच जारी है और तय समय-सीमा के भीतर जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। जांच एजेंसी ने मीडिया और आम लोगों से अटकलबाजी से परहेज करने की अपील की है। हादसे की जांच कर रहे एएआईबी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्ड्यन संगठन (आईसीएओ) के प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस और संबंधित देश फ्रांस का नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीईए) भी जांच में शामिल है और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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