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सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रहा था एयर इंडिया का पायलट, गांजा पीकर उड़ा रहा था विमान

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जब विमान तेजी से नीचे आया तो पायलट कॉकपिट के फर्श पर गिरा मिला था। हालांकि, यह साफ नहीं हुआ है कि वह अचानक फ्लाइट के नीचे आने की वजह से नीचे गिर गया या फिर इस घटना के पहले से ही वह नीचे फर्श पर था।

Air India Pilot was unable to stand Straight Needed help giving Dope Test Sample
पायलट इन कमांड सीधे तक नहीं खड़ा हो पा रहा था

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट के अचानक नीचे आने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि पायलट इन कमांड सीधे तक नहीं खड़ा हो पा रहा था। डोप टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल देने के लिए पायलट को मदद की जरूरत तक पड़ी थी। इससे पहले सामने आया था कि पायलट इन कमांड ने गांजा का सेवन किया था। लैब रिपोर्ट नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव आई थी।

एयरबस ए320 फ्लाइट चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही थी। इसी दौरान अचानक से फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगा और विमान ऊंचाई से करीब 300 फीट नीचे आ गया। विमान में आठ क्रू मेंबर समेत 137 यात्री सवार थे। इस घटना में 20 यात्रियों को चोट आई थी और चार केबिन क्रू मेंबर भी घायल हुए थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जब विमान तेजी से नीचे आया तो पायलट कॉकपिट के फर्श पर गिरा मिला था। हालांकि, यह साफ नहीं हुआ है कि वह अचानक फ्लाइट के नीचे आने की वजह से नीचे गिर गया या फिर इस घटना के पहले से ही वह नीचे फर्श पर था।

ये भी पढ़ें:एयर इंडिया टर्बुलेंस: डोप टेस्ट के बाद पायलट की फिर होगी जांच, AAIB करेगा जांच

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विमान के लैंड करने के बाद पायलट ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एक जांचकर्ता ने उसे बताया कि उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वह उसकी निगरानी हो रही है और इसके बाद उसने पायलट को बैठाने में मदद भी की। इसके बाद, जांचकर्ता ने पायलट का जब डोप टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल लिया जाना था, तब भी उसकी मदद की। सूत्रों के अनुसार, केबिन क्रू के एक सदस्य ने भी पायलट के खिलाफ शिकायत की है कि उसने विमान उड़ाने के दौरान गांजा का सेवन किया था।

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पायलट ने फुकेट में लेओवर के दौरान क्रू मेंबर्स के लिए एक पार्टी भी रखी थी। सूत्रों के अनुसार, पिछली फ्लाइट के दौरान पायलट विमान में वॉशरूम गया तो नियमों के अनुसार उसने एक केबिन अटेंडेंट को कुछ समय के लिए उसकी सीट पर बैठने के लिए कहा। अटेंडेंट को पायलट की सीट चलाने में दिक्कत हुई, जिसके बाद पायलट ने उसे डांटा भी। इसके बाद पायलट ने बाद में फुकेट में पार्टी में क्रू को बुलाया, ताकि झगड़ा सुलझाया जा सके। इसके बाद, जब फ्लाइट वापस दिल्ली आ रही थी तब केबिन अटेंडेंट ने केबिन क्रू इनचार्ज को बताया कि वह विमान के पिछले हिस्से में रहना चाहती है और कॉकपिट के पास नहीं काम करना चाहती।

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मामले की AAIB कर रहा जांच

इससे पहले, AAIB ने मंगलवार को कहा था कि इस महीने की शुरुआत में एयर इंडिया के विमान के हवा में अचानक 300 फीट का गोता लगाने की घटना की जांच जारी है और तय समय-सीमा के भीतर जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। जांच एजेंसी ने मीडिया और आम लोगों से अटकलबाजी से परहेज करने की अपील की है। हादसे की जांच कर रहे एएआईबी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्ड्यन संगठन (आईसीएओ) के प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस और संबंधित देश फ्रांस का नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीईए) भी जांच में शामिल है और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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