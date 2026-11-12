पत्नी की बीमारी और विदेश जाने का डर; विमान हाईजैक का फर्जी नोट छोड़ मचाया हड़कंप, अब गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक पुरुष यात्री को बुधवार को कोलकाता से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक करने की झूठी धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
कोलकाता-मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट में हाईजैक की झूठी धमकी देने वाला एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी बीमार पत्नी के साथ रहने और विदेश न जाने के लिए प्लेन के टॉयलेट में धमकी वाला नोट छोड़ दिया था। बता दें कि उसकी धमकी के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हड़कंप मच और फ्लाइट को कई घंटों तक रोक दिया गया। यह घटना एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2772 से जुड़ी है।
बताया जा रहा है कि फ्लाइट बुधवार सुबह मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। सुबह करीब 10.37 बजे केबिन क्रू को प्लेन के टॉयलेट में हाथ से लिखा एक नोट मिला। नोट में साफ लिखा था कि सुबह 11.10 बजे एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया जाएगा। नोट मिलते ही क्रू ने तुरंत पायलट और ग्राउंड स्टाफ को जानकारी दी। इसके बाद अलर्ट जारी किया गया था।
नोट मिलने के बाद क्या हुआ?
एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत सूचना दी गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई शुरू की। प्लेन को आइसोलेशन बे (अलग जगह) में ले जाया गया। सभी 105 यात्रियों और 7 क्रू सदस्यों को सुरक्षित रूप से उतार दिया गया। इसके बाद पूरे एयरक्राफ्ट की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई जाने वाले एक यात्री की लिखावट धमकी वाले नोट से मेल खाती थी। उसी के आधार पर उसे एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया। बाद में यात्री ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने खुद टॉयलेट में यह नोट छोड़ा था।
क्यों दी झूठी धमकी?
बताया जा रहा है कि गिरफ्तार यात्री नॉर्थ 24 परगना के सोदेपुर का रहने वाला है। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। कंपनी उसे काम के लिए विदेश भेजने वाली थी, लेकिन वह अपनी बीमार पत्नी के साथ रहना चाहता था। पूछताछ में उसने एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों को बताया कि वह विदेश नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसी वजह से उसने प्लेन के टॉयलेट में नोट छोड़ दिया।
अधिकारियों के अनुसार, यात्री ने साफ कहा कि उसने नोट इसलिए लिखा था ताकि फ्लाइट रद्द हो जाए या देरी हो और उसे विदेश न जाना पड़े।
फ्लाइट कितने बजे उड़ी?
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने बताया कि सभी जरूरी जांच और सुरक्षा क्लियरेंस के बाद एयरक्राफ्ट शाम 5.38 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरी। AAI के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि घटना के सिलसिले में एक यात्री को गिरफ्तार कर NSCBI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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