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किराया सस्ता होगा मगर फ्री में नहीं मिलेगा खाना, एयर इंडिया ने दिया बेसिक फेयर का विकल्प

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगर उड़ान के समय में बदलाव होता है या यात्री को दूसरी उड़ान पर समायोजित किया जाता है, तो पूर्व-खरीदा भोजन नए फ्लाइट पर ट्रांसफर हो जाएगा या उपलब्ध न होने पर पूरा रिफंड मिलेगा। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

किराया सस्ता होगा मगर फ्री में नहीं मिलेगा खाना, एयर इंडिया ने दिया बेसिक फेयर का विकल्प

एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों पर नया बेसिक किराया विकल्प शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम यात्रियों के लिए किराए को और कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस नए विकल्प में यात्रियों को 15 किलोग्राम चेक-इन बैगेज और 7 किलोग्राम कैबिन बैगेज की सुविधा मिलेगी, लेकिन मुफ्त भोजन शामिल नहीं होगा। एयरलाइन के अनुसार, यह अनबंडल्ड सेवाओं को पसंद करने वाले यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पहले 2024 में एयर इंडिया ने वैल्यू, क्लासिक और फ्लेक्स नामक ब्रांडेड किराया परिवार पेश किए थे, जिन्हें सरल और बेहतर बनाने के प्रयास के तहत शुरू किया गया था। बेसिक किराया इन विकल्पों को और मजबूत बनाएगा।

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इस नई व्यवस्था में बदलाव यह है कि बेसिक किराया पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा। यात्री अभी भी वैल्यू, क्लासिक और फ्लेक्स कैटेगरी में से कोई भी चुन सकते हैं। एयर इंडिया के बयान के मुताबिक, यह अतिरिक्त विकल्प उन यात्रियों को टारगेट करता है जो कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं और अतिरिक्त सेवाओं के बिना उड़ान भरने को तैयार हैं। हालांकि, बेसिक टिकट बुक करने वाले यात्री उड़ान से 24 घंटे पहले तक भोजन पूर्व-खरीद सकते हैं।

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यात्रियों को किस तरह का होगा लाभ

अगर उड़ान के समय में बदलाव होता है या यात्री को दूसरी उड़ान पर समायोजित किया जाता है, तो पूर्व-खरीदा भोजन नए फ्लाइट पर ट्रांसफर हो जाएगा या उपलब्ध न होने पर पूरा रिफंड मिलेगा। फिलहाल यह बेसिक किराया चुनिंदा घरेलू मार्गों पर उपलब्ध है। एयरलाइन ग्राहकों की प्रतिक्रिया और फीडबैक का मूल्यांकन करेगी। ट्रायल फेज के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा कि इसे और मार्गों पर बढ़ाया जाए या नहीं।

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यह कदम एयर इंडिया की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाते हुए विभिन्न बजट वाले यात्रियों की जरूरतों को पूरा करना शामिल है। इससे प्रतिस्पर्धी बाजार में एयर इंडिया की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। एयर इंडिया का यह नया ऑफर भारतीय उड्डयन क्षेत्र में सस्ती यात्रा के विकल्पों को बढ़ावा देगा। नई कीमत से यात्री अब कम खर्च में उड़ान भर सकेंगे, जबकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सेवाएं खरीद सकते हैं। यह व्यवस्था पारदर्शी और लचीली है, जो यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव करने की आजादी देती है।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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