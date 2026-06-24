रास्ता भटक कर पाकिस्तान पहुंच गया एयर इंडिया का विमान, दिल्ली से अमृतसर के लिए भरी थी उड़ान

नई दिल्ली से अमृतसर के लिए निकली एयर इंडिया की फ्लाइट पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में पहुंच गई। पायलट को पाकिस्तान पहुंचने का पता तब चला, जब पाकिस्तानी एयर कंट्रोल अथॉरिटी ने चेतावनी संदेश भेजने शुरू कर दिए। इसके बाद विमान को दिल्ली लाया गया।

भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों की वजह से आमतौर पर भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान के और पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के दरवाजे बंद हैं। लेकिन सोमवार रात हुई एक घटना से लोगों की परेशानी उस वक्त बढ़ गई, जब दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला एयर इंडिया का विमान AI-321 अपने रास्ते से भटककर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में पहुंच गया। इसके बाद पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसे चेतावनी देकर वापस लौटने के लिए कहा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया का एयरबस AI-321 ने सोमवार को रात करीब 9:18 पर नई दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन रास्ता भटककर यह पाकिस्तान पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक, पायलट को पाकिस्तान पहुंचने की जानकारी तब मिली, जब कंट्रोल सिस्टम पर पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की चेतावनी आने लगी। इसके बाद स्थानीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को दिल्ली लौटने का निर्देश दिया। इसके बाद विमान दिल्ली लौट आया।

दिल्ली वापस लाया गया विमान सूत्रों के मुताबिक, नई दिल्ली से निकला यह विमान करीब एक घंटे के अंदर अमृतसर पहुंचने वाला था। लेकिन यह रास्ता भटककर पाकिस्तान पहुंच गया। इसके बाद यह करीब 11:30 तक दिल्ली लौट आया। बाद में 2 घंटे की जांच के बाद इसे दोबारा उड़ान भरने की इजाजत दी गई। फिर वह देर रात करीब 2:20 पर अमृतसर के श्री राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक विमान में उड़ाने के दौरान नेवीगेशन सिस्टम में खराबी आ गई थी। इसलिए यह रास्ता भटक गया।

एयरपोर्ट अधिकारी बोले- छोटी घटना एयरपोर्ट अधिकारी भूपेंद्र सिंह के मुताबिक विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में करीब डेढ़ मील तक अंदर चला गया था। उन्होंने इसे छोटी घटना बताते हुए कहा कि यह असामान्य नहीं है। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान से वापस आते समय विमान को अमृतसर में ही क्यों नहीं रोक लिया गया? इसका जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि वापस आते समय विमान स्टेबलाइज नहीं हो सका था इसलिए इसे वापस भेज दिया गया।