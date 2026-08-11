गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था एयर इंडिया का पायलट, दूसरी बार भी डोप टेस्ट में फेल- रिपोर्ट

एयर इंडिया की उड़ान AI-2379 में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। उड़ान के दौरान विमान को तेज झटके लगे और अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई कम हो गई। घटना में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हुए।

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट का पायलट दूसरी बार भी डोप टेस्ट में फेल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट AI-2379 का पायलट लैब जांच में गांजा (मारिजुआना) के सेवन के लिए पॉजिटिव पाया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। उड़ान के दौरान विमान को तेज झटके लगे और अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई कम हो गई। इस घटना में कम से कम 13 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य घायल हुए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि घायलों में चालक दल के 2 सदस्यों को रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से और गर्दन में चोट लगी।

पायलट को साइकोएक्टिव पदार्थ की शुरुआती जांच में संदिग्ध पाए जाने के बाद पुष्टि के लिए अंतिम टेस्ट से गुजरना पड़ा। साइकोएक्टिव पदार्थ ऐसे रसायनों या पदार्थों को कहा जाता है, जो हमारे दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर डालते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत घटना के बाद उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों की साइकोएक्टिव पदार्थ की जांच की गई। मुख्य पायलट का सैंपल अंतिम पुष्टि के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था। इस घटना को गंभीर श्रेणी में रखा गया है और इसकी जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) कर रहा है।

क्रू मेंबर्स के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया मंत्रालय ने कहा कि जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने फ्लाइट क्रू मेंबर्स के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटा दिया है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और अंतिम रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर की जाएगी। इससे पहले एयर इंडिया ने कहा था कि उसे जानकारी है कि तय नियमों के तहत पायलटों का उड़ान के बाद टेस्ट किया गया था। एयरलाइन ने कहा, 'इस परीक्षण के नेतीजे एयर इंडिया के साथ शेयर नहीं किए गए हैं। इसलिए हम किसी भी निष्कर्ष पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।' एयर इंडिया ने यह भी कहा कि वह किसी स्पेशल उड़ान या घटना से अलग भी नागर विमानन नियमों के तहत क्रू मेंबर्स का नियमित ड्रग टेस्ट करती रहती है।