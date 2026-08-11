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गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था एयर इंडिया का पायलट, दूसरी बार भी डोप टेस्ट में फेल- रिपोर्ट

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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एयर इंडिया की उड़ान AI-2379 में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। उड़ान के दौरान विमान को तेज झटके लगे और अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई कम हो गई। घटना में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हुए।

Air India flight Pilot arriving in Delhi from Phuket failed alcohol test for second time
एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान के दौरान टर्बुलेंस के कारण घायल यात्री।

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट का पायलट दूसरी बार भी डोप टेस्ट में फेल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट AI-2379 का पायलट लैब जांच में गांजा (मारिजुआना) के सेवन के लिए पॉजिटिव पाया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। उड़ान के दौरान विमान को तेज झटके लगे और अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई कम हो गई। इस घटना में कम से कम 13 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य घायल हुए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि घायलों में चालक दल के 2 सदस्यों को रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से और गर्दन में चोट लगी।

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पायलट को साइकोएक्टिव पदार्थ की शुरुआती जांच में संदिग्ध पाए जाने के बाद पुष्टि के लिए अंतिम टेस्ट से गुजरना पड़ा। साइकोएक्टिव पदार्थ ऐसे रसायनों या पदार्थों को कहा जाता है, जो हमारे दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर डालते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत घटना के बाद उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों की साइकोएक्टिव पदार्थ की जांच की गई। मुख्य पायलट का सैंपल अंतिम पुष्टि के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था। इस घटना को गंभीर श्रेणी में रखा गया है और इसकी जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) कर रहा है।

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क्रू मेंबर्स के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया

मंत्रालय ने कहा कि जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने फ्लाइट क्रू मेंबर्स के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटा दिया है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और अंतिम रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर की जाएगी। इससे पहले एयर इंडिया ने कहा था कि उसे जानकारी है कि तय नियमों के तहत पायलटों का उड़ान के बाद टेस्ट किया गया था। एयरलाइन ने कहा, 'इस परीक्षण के नेतीजे एयर इंडिया के साथ शेयर नहीं किए गए हैं। इसलिए हम किसी भी निष्कर्ष पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।' एयर इंडिया ने यह भी कहा कि वह किसी स्पेशल उड़ान या घटना से अलग भी नागर विमानन नियमों के तहत क्रू मेंबर्स का नियमित ड्रग टेस्ट करती रहती है।

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इस बीच, एयर इंडिया के CEO और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, एयर इंडिया के सीनियर अधिकारी और टाटा संस के चेयरमैन के कार्यकारी सलाहकार व पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला भी बैठक में शामिल हुए। एयर इंडिया के उड़ान सुरक्षा प्रमुख दीपक जोशी भी मौजूद थे। बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के महानिदेशक वीर विक्रम यादव और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के महानिदेशक जीवीजी युगंधर भी शामिल हुए। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी विस्तृत जानकारी तत्काल सामने नहीं आई है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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