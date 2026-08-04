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आसमान में दहल गए यात्री, जब हवा में 300 फीट नीचे गिरा एयर इंडिया का विमान; जानें फिर क्या हुआ

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट एआई-2379 में मंगलवार को टर्बुलेंस जैसी गंभीर घटना हुई। इस दौरान विमान अचानक लगभग 300 फीट नीचे गिर गया। हादसे में 10 यात्री और 4 क्रू मेंबर समेत कुल 14 लोग घायल हो गए।

एयर इंडिया
300 फीट नीचे गिरा एयर इंडिया का विमान

एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट एआई-2379 में मंगलवार को अचानक टर्बुलेंस जैसी गंभीर घटना हुई, जिसमें विमान करीब 300 फीट नीचे गिर गया। इस हादसे में 10 यात्री और 4 क्रू मेंबर समेत कुल 14 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि केबिन क्रू के एक सदस्य को गंभीर चोट आई है, जबकि बाकी को मामूली चोटें लगी हैं। विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड हुआ और सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित उतरे।

एयर इंडिया ने क्या बताया?

एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान में कहा कि फुकेट से दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट एआई-2379 में टर्बुलेंस जैसी घटना दर्ज की गई। कंपनी के अनुसार, इस घटना से एयरक्राफ्ट की ऊंचाई में कुछ देर के लिए अचानक बदलाव आया। ऊंचाई में इस अप्रत्याशित गिरावट के कारण कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। हालांकि एयरलाइन ने जोर देकर कहा कि विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरी तरह सुरक्षित तरीके से लैंड हो गया। सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित उतरे तथा किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची।

केबिन क्रू के एक सदस्य को गंभीर चोट

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के एक अधिकारी ने बताया कि पायलट इन कमांड ने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि उड़ान के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई से नीचे चला गया। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पायलट ने बताया कि ऊंचाई में इस अचानक कमी के कारण केबिन क्रू के एक सदस्य को गंभीर चोट आई है। दूसरे क्रू सदस्य को भी चोट लगी है और कुछ यात्रियों को मामूली चोटें पहुंची हैं।

घायलों को अस्पताल में इलाज

वहीं, नाम न बताने की शर्त पर एक अन्य अधिकारी ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि घायल यात्रियों और क्रू सदस्यों को तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई। इनमें से कई को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल और वसंत कुंज के इंडिया स्पाइनल इंजरी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

घटना की जानकारी मिलते ही अलर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट

बताया गया कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली एयरपोर्ट को तुरंत अलर्ट कर दिया गया था। विमान के लैंड होते ही मेडिकल टीमें रनवे के पास तैयार खड़ी थीं। लैंडिंग के तुरंत बाद घायल यात्रियों और क्रू को प्राथमिक उपचार के लिए एयरपोर्ट की मेडिकल सुविधा में ले जाया गया। जिनकी हालत थोड़ी गंभीर लग रही थी, उन्हें आगे के इलाज के लिए अस्पतालों में रेफर किया गया।

थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट से रवाना हुई थी फ्लाइट

वहीं, फ्लाइटराडार24.कॉम के आंकड़ों के अनुसार फ्लाइट सुबह 8:25 बजे थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। करीब ढाई घंटे की उड़ान के बाद सुबह 11:00 बजे यह दिल्ली पहुंची। उड़ान के दौरान हुई इस घटना के बावजूद पायलट ने विमान को सुरक्षित नियंत्रण में रखते हुए निर्धारित समय पर लैंडिंग पूरी की।

एयर इंडिया ने अपने बयान में दोहराया कि एयरक्राफ्ट दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। कंपनी ने कहा कि सभी पैसेंजर और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। जिन घायलों को मेडिकल जांच या इलाज की जरूरत थी, उन्हें एयरपोर्ट पर उपलब्ध मेडिकल सुविधा में भेजा गया है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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